La Diputación de Castellón avanza en la próxima apertura de Sant Joan de Penyagolosa: "Ya estamos trabajando en cuál será su gestión"

El santuario de Sant Joan de Penyagolosa está más cerca de su reapertura. La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha confirmado durante la Cumbre de Alcaldes que las obras de reforma están prácticamente finalizadas y que el emblemático recinto "sí que va a abrir sus puertas". El anuncio ha llegado en respuesta a la intervención del alcalde de Vistabella del Maestrat, Jordi Alcón, quien ha destacado la "gran oportunidad" que supone la puesta en marcha del ermitorio.

Barrachina ha explicado que, para no demorar la apertura, se está trabajando ya de forma paralela en el futuro modelo de gestión. Estas conversaciones se están manteniendo con el Obispado y con el propio ayuntamiento, ya que la gestión "ha de ser de la mano del ayuntamiento". La presidenta ha instado al alcalde a mantener un "hilo directo" con el diputado de Cultura para conocer los avances y ha expresado su deseo de que la reapertura "sea una realidad cuanto antes".

Un revulsivo para el interior

El alcalde de Vistabella, Jordi Alcón, ha calificado la reapertura como un "punto de inflexión para toda la zona". Sin embargo, también ha puesto sobre la mesa los retos que generará el aumento de visitantes, como la necesidad de garantizar el suministro de agua y la gestión de las carreteras de alta montaña, cuyo mantenimiento, ha dicho, es inasumible para un ayuntamiento pequeño.

Sant Joan ha de ser un punto de inflexión para toda la zona" Marta Barrachina Presidenta de la Diputación

Balance de la legislatura

El anuncio sobre Penyagolosa ha sido uno de los puntos clave de una Cumbre de Alcaldes en la que Barrachina ha hecho balance de sus tres años de gobierno. La presidenta ha destacado que la inversión en carreteras ha alcanzado los 49,8 millones de euros, "prácticamente el doble que en la anterior legislatura". También ha subrayado el impulso al Consorcio Provincial de Aguas para "garantizar que el agua llegue" y el apoyo a los municipios con más de 9 millones de euros en convenios singulares.

En materia de seguridad, la presidenta ha resaltado la construcción de seis helisuperficies en tres años, frente a la única de la legislatura anterior, y la histórica incorporación de 60 nuevos bomberos al Consorcio Provincial. Barrachina ha defendido estas inversiones afirmando que "la seguridad de nuestra gente no es negociable".

La seguridad de nuestra gente no es negociable" Marta Barrachina Presidenta de la Diputación

Peticiones de los municipios

La cumbre también ha servido para que los alcaldes expusieran sus principales preocupaciones. Entre las reivindicaciones han sonado la falta de financiación, la mejora de vías de comunicación como la de Rossell, la necesidad de un plan de movilidad rural planteado por Benassal, o los problemas generados por la Dirección General de Costas en municipios como Benicarló.

La reforma de Sant Joan de Penyagolosa se enmarca en una serie de actuaciones de la Diputación para recuperar el patrimonio, como las que se realizan en el convento de Sant Francesc de Morella, la Torre del Rey de Oropesa del Mar o la Cartuja de Valldecrist en Altura. La presidenta ha asegurado que el objetivo es que el santuario vuelva a ser un referente cultural y de peregrinación lo antes posible.