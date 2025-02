Una mujer con discapacidad entre las víctimas de una posible estafa: ahora espera ser desahuciada en Arrecife

La Justicia ha decidido aplazar el desahucio masivo de una veintena de familias en el barrio de San Francisco Javier, en Arrecife, que estaba previsto para la próxima semana. Todos ellos viven en el interior de un edificio que se encuentra en pésimas condiciones: sin luz natural, humedades y poca ventilación. Durante años, los vecinos argumentan que han ido pagando mes a mes el alquiler a un señor que pasaba por allí, que decía que era un enviado del propietario. Sin embargo, ha sido una Sociedad Limitada la que ha reclamado el proceso de desahucio de este edifico y el supuesto cobrador ha desaparecido.

víctimas de una posible estafa

Fotos proporcionadas por los vecinos Situación del edificio con orden de desahucio

Ahora se investiga si han podido ser víctimas de una estafa. A la espera de una nueva fecha de desahucio, el Juez ha tenido en consideración el estado de vulnerabilidad que padecen varias de estas familias: algunas de ellas, con miembros con discapacidad o con menores a su cargo. El Ayuntamiento también se ha posicionado en ese sentido, pues ha aportado informes que validan la difícil situación en la que viven estas personas.

No nos dan una solución Anaïs Víctima de desahucio

Una de ellas es Anaïs, que depende de una silla de ruedas. Ella y su hija comparten una pequeña habitación sin ventanas, que antes fue garaje: no tiene ventilación y le entran cucarachas y ratas. Como el resto de vecinos, pagaban mensualmente el alquiler al señor que pasaba por allí. Eso sí, siempre en efectivo. "No nos dan una solución y nos dicen que no hay casas", explica a los micrófonos de COPE.

Fotos proporcionadas por los vecinos Baño de una de las viviendas

"El propietario nunca pasó por aquí, se le pagaba al encargado", dice en referencia al señor que hacía los cobros. Afirma que ella tiene recibos de estos pagos y que están ya en manos de los asistentes sociales. "Yo tengo contrato renovable, que se renovaba solo, me dijo él". Mientras se resuelve la situación, Anaïs espera la llamada para operarse: "El médico también le mandó papeles a ellos que a mí no se me puede tocar con un desahucio".

El propietario nunca pasó por aquí, se le pagaba al encargado Anaïs Víctima de desahucio

La incertidumbre acerca del desahucio no hace que se quede atrás la reflexión sobre la crisis del acceso a la vivienda. Familias como la de Anaïs no han tenido otra opción que quedarse en un lugar que no reúne las condiciones adecuadas: "No puedo estar aquí con todas esas cucarachas".