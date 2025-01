Ve a un sintecho en un portal de Lanzarote y el gesto de este peluquero da la vuelta a la isla: "Me has hecho un favor"

En un rincón cualquiera de Lanzarote, una isla paradisíaca conocida por sus playas y su volcánica belleza, se ha desatado una ola de solidaridad y controversia a raíz de un gesto tan sencillo como humano. Moad, un joven peluquero de la isla, ha protagonizado un acto que, lejos de ser una simple intervención de bienestar social, ha tocado los corazones de miles de personas y ha provocado una lluvia de opiniones y comentarios en las redes sociales, especialmente en TikTok.

El vídeo, que ha superado las expectativas en términos de visualización y ha sido compartido miles de veces, muestra a Moad caminando por las calles de Lanzarote, donde se encuentra con José, un hombre que vive en la calle. La escena podría haber pasado desapercibida, pero Moad decide acercarse y hablar con él, un gesto que, como muchos afirman, es más inusual de lo que parece. Sin embargo, el joven no solo se limita a ofrecer palabras de consuelo, sino que hace una propuesta muy concreta: "¿Te gustaría cortarte el pelo y arreglar tu barba?". José, sorprendido pero receptivo, acepta la propuesta.

Lo que ocurre después en el vídeo es, sin duda, conmovedor. En mitad de la calle, Moad comienza a trabajar con destreza, transformando el aspecto de José, quien, tras ver su reflejo en el espejo, no puede evitar mostrar su gratitud: "Me has hecho un favor", dice. El gesto, además de generar una transformación física, simboliza un cambio emocional para José, que se ve reflejado no solo en su nueva imagen, sino también en la amabilidad de alguien que, sin pedir nada a cambio, ha decidido ayudarle.

Lo que hace aún más especial este acto es la pequeña acción final de Moad: al concluir el corte de pelo, se asegura de recoger la basura generada durante el proceso. Este detalle no pasa desapercibido y añade un toque de responsabilidad y respeto por el entorno, algo que Moad subraya con humildad.

Sin embargo, el gesto de Moad ha generado tanto aplausos como críticas en las redes sociales, donde se han desatado debates sobre la ética de grabar este tipo de acciones de ayuda. Algunos usuarios, especialmente en TikTok, han cuestionado la motivación detrás de la grabación.

Un comentario particularmente destacado fue el de un usuario que, como residente de Lanzarote, sugirió que Moad debería haber llevado comida, ropa o una manta en lugar de simplemente ofrecer un corte de pelo. A lo que Moad respondió de manera contundente: "Te invito a que vengas conmigo y veas las cosas que le he dado detrás de cámara. Lo de la peluquería salió de su corazón, te invito a que vengas a la peluquería y dejes algo para aportar al señor".

Otros, con un tono más crítico, le acusaron de buscar fama a costa de la miseria ajena, sugiriendo que hubiera ayudado sin grabar el gesto. Moad no se mostró ofendido y respondió con una actitud positiva: "Me gustan estos comentarios jajaja, este pequeño gesto lo publico para que la gente se anime a salir de su casa y ayudar, en vez de estar subiendo bailecitos. Ya tenemos una edad. Un abrazo".

Lo cierto es que, más allá de la polémica, el gesto de Moad ha puesto de manifiesto una cuestión relevante en la actualidad: ¿Cómo debemos equilibrar la ayuda desinteresada con la visibilidad pública? Mientras que algunas personas ven en este tipo de vídeos una forma de buscar reconocimiento, otros opinan que la difusión de este tipo de iniciativas puede servir como inspiración para fomentar la solidaridad colectiva.

A lo largo de las últimas semanas, la historia de Moad y José ha dado la vuelta a Lanzarote, y no solo a la isla. A través de TikTok, el joven peluquero ha recibido numerosas muestras de apoyo, y su vídeo ha llegado a rincones del mundo donde la gente ha agradecido el gesto y, sobre todo, la reflexión que provoca. ¿Puede un pequeño acto de bondad cambiar la vida de una persona sin esperar nada a cambio, incluso cuando la cámara está presente?

La historia de Moad y José nos recuerda que la solidaridad no tiene que ser un acto grande y pomposo, sino que, a veces, puede radicar en los pequeños gestos. Y que, aunque las críticas siempre estén presentes, lo importante es que el mensaje llegue y motive a otros a actuar, aunque sea de manera humilde.