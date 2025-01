Un joven se encuentra en Madrid a una persona sin hogar en plena helada y recibe una petición inusual: "No quería seguir"

Estamos en la semana más fría de lo que llevamos de invierno, por lo que muchas entidades ponen el foco a través de sus voluntarios en aquellas personas sin hogar que duermen a temperaturas bajo cero bajo un puente, en un banco o un parque.

Según el Instituto Nacional de Estadística, España cuenta con 28.500 personas sin hogar, lo que supone un aumento del 25% respecto a la última cifra publicada por el organismo público en 2012. Cáritas es una de las entidades que trata de ayudar a estas personas vulnerables. Solo en 2024 la institución eclesial acompañó a 42.000 personas sin hogar.

Otra de las iniciativas que se ponen en marcha para acompañar a estas personas son los voluntarios de 'Cristo en la calle' impulsada por Juventud Misionera del Regnum Christi. Entre ellos se encuentra Juan Andrés Estrada, quien ha explicado en 'Ecclesia al día' cómo asisten a los que duermen en la calle.

Españoles con trabajo o migrantes, entre las personas atendidas por 'Cristo en la calle'

“En 'Cristo en la calle' lo que hacemos es responder a las necesidades de la gente sin techo. En invierno nos enfocamos más en tratar de buscar ropa, a través de las donaciones que nos dan, para que se cubran porque hay gente que no tiene techo ni con qué cubrirse. Les damos un termo caliente con cola cao, agua caliente, café y nos quedamos con ellos para hablar, darles el calor no solo físico, sino espiritual y la gente lo agradece muchísimo. Se sienten muy agradecidos”, ha precisado Estrada.

El dispositivo se pone en marcha el último viernes de cada mes, cuando los voluntarios, que generalmente tienen entre 20 y 30 años de edad, se reúnen para adquirir comida, rezar y salir a la calle a la búsqueda de estas personas.

El perfil de las personas a las que atienden estos misioneros de 'Cristo en la calle' es variado, si bien ha explicado Juan Andrés que muchos de ellos son españoles que “no pueden pagar la vivienda, no les alcanza con el trabajo que tienen y duermen en la calle, o la baja no les cubre las posibilidades de ganar dinero”. Otro porcentaje significativo es el de personas migrantes “que no han tenido un buen inicio y oportunidades”, ha agregado.

El 80% de los atendidos por la Juventud Misionera de Regnum Christi tratan de abandonar su situación de calle tratando de volver al mercado laboral, si bien el voluntario ha destacado que los hay quienes prefieren vivir en la calle: “Mentalmente no están al 100% y les cuesta un poco más, pero la gente que necesita un trabajo no se rinde, les instamos cuando les hablamos a que busquen trabajo, que no se rindan, que Dios está ahí”, ha puntualizado.

Así puedes apuntarte como misionero de 'Cristo en la calle' para ayudar a personas sin hogar

Este aliento que brindan los misioneros de 'Cristo en la calle' ha dado sus frutos, ya que hay casos de personas sin hogar que están saliendo adelante: "Una persona que no quería seguir con su vida le dijimos que no se rindiese y ahora trabaja en un restaurante. Le dieron tiempo parcial y sigue viviendo en la calle, nos lo encontramos en Gran Vía, pero tiene trabajo de hostelero y está agradecido porque dice que le dimos ese empujón que necesitaba”, ha relatado Juan Andrés Estrada en TRECE.

Cuestionado cómo son acogidos los misioneros de 'Cristo en la calle' por quienes duermen en la calle, Estrada ha comentado que muchos de ellos son creyentes, pero los hay ateos o profesan otras religiones, aunque son bien aceptados: “A algunos no les gusta que recemos con ellos pero nos piden que pidamos por sus familias, pero juntarnos para rezar hay mucha gente, hay fe en la calle”.

Quienes deseen apuntarse como misioneros de 'Cristo en la calle', pueden hacerlo de forma gratuita a través de la web soymisionero.es o en la página de Instagram de Regnum Christi o Juventud Misionera España: “Les damos la bienvenida porque cuanta más gente, mejor. Ahora hay más gente en la calle que hace un año y cada vez necesitamos más misioneros”, ha alertado Esparza.