Los Serenquenquenes anuncian medidas legales ante supuestas difamaciones sobre sus letras

Tras un año de mucho trabajo, el grupo murguero se subió al escenario para entonar sus letras en la primera fase del concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que no sabían entonces es que una de sus canciones desataría críticas en redes sociales, suceso por el cuál, el conjunto se ha visto obligado a sacar un comunicado. Nos lo contaba hoy, Airam Díaz, el presidente de la murga, en “Herrera en COPE en Canarias”.

La canción en cuestión es “los estresados”, una parodia en la que, a través de distintas situaciones, se narra el “estrés del día a día” explica el presidente, en la vida de un hombre cualquiera. El problema ha venido derivado de una estrofa que dice literalmente: “Esa piba, más que estresado me tiene medio loco. Por donde pasa, todo el mundo la mira y cambia día tras día. Se puso botox, dos kilos de silicona en cada pecho, de su barriga quitó toda la grasa y se la puso en las nalgas. Se pone panties ajustados, parece que va a explotar y aunque yo no quiera mirarla, no puedo más y los ojos siempre se me van. Labios compartidos, labios divididos, santo dios. Ese pajarito está asfixiado, estas cosas me estresan, me ponen muy nervioso por favor y no puedo estar a su lado”.

EL SENTIDO DEL CARNAVAL

Ante la letra publicada y las interpretaciones de cierta parte de la ciudadanía en las redes sociales, la murga ha insistido en el comunicado en el hecho de que “en carnaval se usa la ironía y la sátira, no se hacen las letras con el objetivo de ofender a nadie”. Además, añaden que la procedencia de estos comentarios son “falsos”. Con ello, hacen referencia a la falta de información accesible con respecto a los perfiles sociales de las personas que publicaron las palabras en cuestión.

La agrupación murguera ha anunciado medidas legales e insisten en que “nuestro compromiso social, nuestro respeto a la diversidad y nuestros valores feministas son manifiestos a lo largo de la trayectoria de la murga, seguiremos defendiendo el Carnaval”.