El problema de Muface y los funcionarios canarios: “Sufrí un ictus hace unos meses, y no podría pagar los médicos que necesito”

El sistema de asistencia sanitaria privada de Muface, destinado a los empleados públicos en España, atraviesa una etapa crítica. La incertidumbre ha marcado el panorama para millones de funcionarios que se encuentran atrapados en un laberinto administrativo que parece no tener salida. Y aquí, en Canarias, son miles las personas que se ven afectadas por una cuestión de enjundia, que en muchos casos hipoteca la continuidad de los tratamientos de algunas patologías crónicas.

Por el momento, este lunes 27 de enero finalizaba el plazo para que las aseguradoras presentaran nuevas ofertas, pero el Gobierno de España, ha decidido extender el plazo para que las aseguradoras presenten nuevas ofertas, mientras trabaja en un ajuste de condiciones que podría, o no, salvar este modelo sanitario que ha sido una de las principales opciones de cobertura para los funcionarios durante décadas. Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto.

Y seguramente, incertidumbre, es el término que mejor define la situación de muchos funcionarios canarios. Muchos de ellos también ya incluso jubilados, como es el caso de Antonio, con lo que esa ansiedad se multiplica por dos, después de que esta semana, la no aprobación del decreto ómnibus, haya provocado que se paralice la subida de las pensiones a partir del mes de febrero.

"perdería a mi cardiólogo de toda la vida"

Antonio ha ejercido varias décadas como policía nacional, y en este momento lleva mas de 20 años jubilado. Sufro un ictus hace escasamente unos meses, y junto con otras patologías crónicas, tal condición exige una vigilancia médica de forma regular, con su cardiólogo “de toda la vida”, que ahora puede perder. Preocupado por esta situación, Antonio ha confesado hoy en Herrera en COPE Tenerife que ve todo esto, “de muy mala manera, porque no se sabe cómo va a terminar”.

Su máxima preocupación tiene que ver con el accidente cerebrovascular que sufrió hace algunos meses, porque “no sé si podré seguir yendo a la consulta, no sé si me la van a quitar” y como él, “todo nuestro colectivo, que está muy preocupado”. Antonio denuncia que “todo queda en el aire”, y la realidad es que, “yo tengo mis médicos desde hace 30 años, no solo el cardiólogo o el neurólogo, sino también el urólogo, por ejemplo, y ahora lo perdería todo y todo esto me haría mucho daño”.

"no puedo pagar todas las pruebas médicas"

La preocupación, el caso de Antonio, está a flor de piel, ya que lamenta que “yo no puedo pagar todas las pruebas médicas que necesito, yo soy un jubilado y no tengo medios para pagarlo todo” .

Por último, tras reconocer que “todo esto es un trastorno”, enfatizó que “los políticos prometen el oro y el moro, y al final no crees en la política”.