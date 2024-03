Temor entre los conductores de guaguas de Lanzarote por las peleas de migrantes: "Da pánico"

Hasta en más de 10 ocasiones han ocurrido altercados en el transporte público, entre menores no acompañados y algunos usuarios que utilizan la línea que transcurre entre Arrecife y San Bartolomé. Ante esta situación, que se ha repetido en varias ocasiones, el cabildo insular han tomado la decisión de que estos jóvenes vayan acompañados por los monitores del centro.

En Herrera en COPE Canarias hemos hablado con uno de esos conductores que han pasado por una situación violenta mientras se encontraban de servicio. Juan (nombre ficticio), relata que cuando pasan por este tipo de situaciones “se pasa fatal. Esto se vive con pánico, angustia y te sientes mal porque no sabes cómo actuar”.

Centros de menores desbordados y problemas de convivencia en Lanzarote: “Ya no aguanto más” El alcalde de Tinajo denuncia que hay problemas entre sus vecinos y algunos adolescentes, que deambulan por el municipio, y utilizan el transporte público Redacción COPE Gran CanariaTinajo, Lanzarote 08 mar 2024 - 13:49

Recordarás el vídeo que fue difundido en las redes sociales, sobre una pelea entre un usuario adulto y algunos menores no acompañados, en la línea entre Arrecife a San Bartolomé, donde se encuentra el albergue de La Santa, convertido en un centro de menores. La noche en la que ocurrieron estos episodios violentos, trabajaba Juan. Dice que vio y escuchó mucho barullo mientras estaba conduciendo y en nuestros micrófonos cuenta lo mal que lo pasó en el momento que comenzaron a pegarse.

“Todo empezó con gritos, no habían llegado a las manos, pero había gritos, por un lado, por otro… También llamaron a la policía para contarles lo que estaba pasando. Tú como conductor te empiezas a sentir mal por esta situación, porque estás cruzando por encima de un puente y mirando constantemente por el espejo para ver qué pasaba, por lo que iba perdiendo la atención de la carretera. No sabía qué hacer, si parar la guagua, si seguir… son cosas que me ponen en tensión”, añade.

Explica que aunque no es la primera vez que ha vivido alguna situación incómoda entre los pasajeros y que "nunca sabes como acaban estos episodios de violencia. Al principio solo estaban discutiendo y no habían llegado a las manos todavía. Resulta que salimos de la segunda parada de Arrecife, dirección a San Bartolomé y pasado el segundo puente empezaron a discutir. En un primer momento, no le di importancia porque eran solo gritos".

Relata que el problema llegó pasando el segundo puente. "Estaban discutiendo de manera acalorada, pero cuando estábamos pasando justo por encima, se empezaron a pegar. No sé quién de los dos empezó, pero el adulto estaba en centro y los menores, que se suelen sentar en distintos asientos, se abalanzaron sobre él. No quise parar en el descampado porque estaba oscuro, pero lo hice cuando llegamos a la parada del hospital"

“El día de la pelea ese trayecto se me hizo eterno, este trayecto de 50 minutos, se me hizo muy largo, porque pensaba que no llegaba la guagua a su destino final”, señala

Temen que una pelea se vaya de las manos

Juan explica que estas situaciones se viven con mucha tensión y que incluso muchos de sus compañeros sufren cada vez que ocurre algo parecido, porque no saben cómo actuar. Cuenta que incluso muchas veces han tenido que hablar con los menores porque se levantan, bailan, fuman y no tienen el mejor de los comportamientos.

Insiste en que no se trata de algo puntual, sino que ya ha pasado en otras ocasiones y que por eso, cuando van a trabajarlo hacen con temor porque no saben lo que se van a encontrar. "Eso ya ha pasado en otras ocasiones, de hecho, cuando la guagua está casi al completo, ha habido alguna ocasión que no dejan a algunas personas sentarse en los huecos libres que quedan, se ponen a bailar y fuman porros dentro del vehículo. Además, te pagan hasta un sitio que sale más barato y luego se quedan hasta el final del trayecto".

El conductor de la guagua cuenta que el resto de usuarios suben a esa línea con miedo o incluso se bajan antes por temor a qué los comportamientos de los menores empeoren. “Cuando llegamos a la parada del Hospital, las personas mayores se bajan si ven barullo y jóvenes entre 16 a 18 años de edad, también lo hacen e incluso llamaron a sus padres para que les fuesen a recoger. Además, lo que hemos notado es que ya los usuarios se están empezando a sentar en las primeras filas de las guaguas por temor a que les digan algo”.

Hay veces que he tenido que hablar con ellos y decirles que tienen que tratar mejor a las personas, porque es recíproco. Cree que tienen que tener más consideración de los demás”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Juan teme que los educadores no sean capaces de poder calmarlos cuando ocurra algún incidente. Es decir, teme que si hay otro episodio violento como es, ni siquiera va a poder frenarlos las personas encargadas de ellos.