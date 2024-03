Centros de menores desbordados y problemas de convivencia en Lanzarote: “Ya no aguanto más”

Hace dos semanas vimos una agresión dentro de una guagua entre un adulto y un menor no acompañado en el trayecto entre Arrecife y La Santa. Una situación que no es nueva, porque ya ha ocurrido hasta en 10 ocasiones. A raíz de dichas agresiones, se ha tomado una decisión: los jóvenes irán acompañados de un monitor dentro del transporte público para evitar más problemas.

En Herrera en COPE Canarias, hemos hablado con el consejero de Bienestar Social del cabildo de Lanzarote quien ha expuesto que se ha tomado esta medida, porque no es la primera vez que ocurre y que “en ningún momento se les ha prohibido que usen el transporte público.

Marci Acuña considera que se trata de una medida que han tomado desde el cabildo insular “con sentido común, porque la inacción sería peor todavía. Este tipo de situaciones violentas dentro de una guagua, ya han ocurrido más de una decena de veces, por eso hemos tenido que actuar”.

"Es algo que suele ocurrir con frecuencia en esa línea. Tengo muchas críticas del alcalde de Tinajo así como los vecinos de La Santa. No es algo que haya sido puntual, y lo hacemos por la propia protección de los menores, para que en ese último trayecto puedan ir con un monitor”, relata.

Cuenta que el ayuntamiento de Tinajo lleva desde hace años reclamando que se tomen acciones para mejorar la convivencia entre los vecinos y estos menores. La situación es complicada porque desde el 2018, el albergue de La Santa se ha convertido en un centro de menores capaz de albergar a 100 personas.

La cosa se complica cuando hay un pico de llegadas y desbordan el centro de menores que hacen muy complicada su control y educación. Marci Acuña considera que “un centro con 100 niños adolescentes, sean de donde sean, generan problemas, porque esa dificultad se da ahí”. Nuestra idea de atención no es esos centros de esas dimensiones, creemos que para un proyecto educativo, tienen que ser centros de 15 o 20 chiquillos para atenderlos. Es muy difícil la apertura de nuevos dispositivos, es complicado.

En Tinajo “no aguantan más y piden más implicación de las administraciones”

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, dice que está preocupado y cansado de toda esta situación. Señala que llevan tiempo quejándose a las administraciones públicas de los problemas de convivencia, no solo por agresiones en las guaguas, sino por la gran cantidad de niños que viven en un centro que no tiene capacidad para más de 100 personas.

De hecho, ha relatado que “cuando hay entre 30 a 40 menores en La Santa, los monitores pueden controlar la situación, pero que se les va de las manos cuando hay 150 porque no hay espacio suficiente”.

“En el centro de Yaiza, por ejemplo, que solo tienen entre 12 o 14 personas, que los pueden controlar, nosotros que hemos llegado a tener entre 150 y 160 menores, nos resulta imposible llegar a controlarlos. Además, según denuncian los vecinos tienen la mala costumbre, desde que se bajan de la guagua, hacen sus necesidades en una plaza cerca de un parque y esto no se puede aguantar. Que los repartan a otros lugares, pero que los retiren ya de Tinajo”, expone.

“Yo no aguanto más esta situación espero que entre marzo y abril, esto esté resuelto con el reparto de menores a otros municipios o islas. Otra solución es que pongan los fines de semana una guagua adicional porque se agotan las plazas y no caben todos”.

Denuncia que el resto de municipios de la isla no son solidarios

El alcalde critica que hay tres municipios de la isla que no acogen a ningún menor no acompañado, mientras que él tiene hasta dos centros: el albergue de La Santa y el colegio centro hogar para menores desamparados. Cuando hay un repunte de migrantes los reparten en esos dos espacios, “algo que no entiendo”.

Jesús Machín considera que “tienen que ser solidarios porque somos 7 islas; en Lanzarote hay 7 ayuntamientos y, por lo tanto, hay que distribuirlos y sacarlos de aquí. Tinajo lleva desde 2018 soportando este problema de desbordamiento y la solución que yo veo es que entre abril y marzo, los saquen de ahí, lo distribuyan a otros lugares”.

“Hay algunos ayuntamientos que no son solidarios, hay algunos que no tienen o no quieren tenerlo. He hablado y hay conversaciones con el Cabildo insular y el gobierno regional, para poder repartirlos por otros lugares”, señala.

“Han robado en tiendas, supermercados, algunos son incívicos, violentos… ya está bien porque nuestro municipio ya hemos aguantado bastante. Espero que cuando desalojen el albergue vean la realidad, que está destrozado y que llevamos desde el 2018 con este espacio para ellos, porque el Gobierno Central no ha creado infraestructuras destinadas a los migrantes”, concluye.