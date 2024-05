La isla canaria que no quiere perder el alquiler vacacional

El alquiler vacacional sigue siendo un quebradero de cabeza para parte de la ciudadanía y las instituciones. Lo que a muchos les resulta un problema a otros les beneficia, porque son su sustento económico. Es el caso de muchos canarios que han elegido el alquiler de viviendas vacacionales como su trabajo.

De hecho, hay una isla de Canarias que no entiende su vida sin el turismo y sin este tipo de régimen de alquiler. En COPE Canarias hemos hablado con el portavoz de unos apartamentos turísticos de La Graciosa, quien nos ha asegurado que alrededor del 90 % de los habitantes vive del turismo y está vinculado a él.

Julián Blanco, portavoz de apartamentos Evita Beach, insiste en que el alquiler vacacional en La Graciosa, se viene "practicando desde hace dos décadas y es el que ha dado impulso a la isla. Ahora mismo sin el alquiler vacacional no veo viabilidad de otro negocio en las isla, de hecho, para que se hagan una ideaalrededor que el 90 % de isla vive del turismo o están vinculados al sector.

"De una forma directa o indirecta La Graciosa depende exclusivamente del turismo". La mayoría de las viviendas no son una empresa como la que Julián gestiona, sino que son viviendas que se adaptaron a vacacionales cuando salió la ley. "Como consiguieron dicho permiso, ahora viven del turismo. También ocurre con la pesca que es consumida por los turistas, los negocios de hostelería, así como las líneas marítimas que conectan una isla con la otra. Todos los servicios, infraestructuras y el crecimiento que tiene la isla ha sido por el turismo", añade.

"La Graciosa no se entiende sin el turismo"

En su opinión, la isla de La Graciosa no se puede entender sin turismo, ya que todos los servicios y las infraestructura que tiene esta isla, de tan solo 700 habitantes, están relacionadas con este sector. "Tiene muchísima importancia y es algo de lo que son conscientes los residentes".



Preguntado por si tienen miedo de que la nueva ley les haga desaparecer el alquiler vacacional en la isla, Julián Blanco, dice que tal y como está redactado el borrador, no cree que eso vaya a pasar. "Ellos no están diciendo que no se permita la vivienda vacacional, sino que no se den más plazas de las que ya hay. Yo lo que creo es que si el inmueble cumplen con los requisitos exigidos, se les debe otorgar la licencia, mientras que si no lo cumplen, no".

Julián Blanco, portavoz de los apartamentos Evita Beach, asegura que si quitan el alquiler vacacional, todos los servicios y negocios que hay en La Graciosa, podrían desaparecer. "Si nos quitan las viviendas vacacionales los jóvenes se irían fuera de la isla, los 700 habitantes que vivimos aquí, no viviríamos igual y podrían cerrar muchos negocios de hostelería; incluso las líneas marítimas reducirían sus servicios y creo que sería una catástrofe, porque podría terminar despoblada… y es que, ¿de qué van a vivir?

Si en La Graciosa no existe un turismo vacacional, de una manera sostenible y regulada, Julián Blanco cree que sería una catástrofe y que todo iría en retroceso