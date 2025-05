Los vecinos de La Paterna critican la paralización de los ascensores: "Algunos están acabados pero no quieren ponerlos en marcha"

Una nueva historia de ausencia institucional perjudica a los ilusionados vecinos de La Paterna, las grúas, los andamios llevan tiempo formando parte del barrio por la necesaria instalación de los ascensores en los antiguos edificios, una inversión muy esperada por todos y que prometía mejorar significativamente la accesibilidad de centenares de personas mayores o con movilidad reducida.

Pero lo que comenzó siendo una gran noticia para la comunidad, se ha convertido en una fuente de críticas, malestar y frustración. Los edificios, construidos décadas atrás, carecen de huecos interiores para ascensores, lo que obligó a optar por estructuras externas visibles desde fachadas. La solución, aunque eficaz en teoría, ha despertado nueva polémicas.

Muchos están acabados, solo falta de remate y no se han puesto en marcha, incluso se han hecho pruebas y todo ha salido bien pero los vecinos todavía no podemos utilizarlo Jose, vecino de La Paterna

Mientras algunos bloques ya tiene la obras finalizadas desde hace semanas, los ascensores siguen sin entrar en funcionamiento, una situación que ha causado preocupación e indignación entre los residentes. Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó José, un vecino afectado que nos relata con claridad el estado de la situación: "es una gran noticia que se haya invertido en los ascensores de La Paterna, pero muchos están acabados, solo falta de remate y no se han puesto en marcha, incluso se han hecho pruebas y todo ha salido bien pero los vecinos todavía no podemos utilizarlo". Desvela que según ha podido saber los planes del ayuntamiento no es ponerlo en marcha desde que se acaba y se certifica que todo va bien, "me han dicho que hasta que no se acaben con todos, no podrán ninguna en funcionamiento", algo que indigna a los usuarios.

Ascensores de La Paterna

"La obra está paralizada"

Las quejan van más allá de los retrasos. La calidad de los acabamos también ha sido cuestionada, "la instalación eléctrica", señala Jose "presenta cables a la vista, sin canaletas adecuadas y los plafones están mal colocados", desde el interior "parece un desprecio a quienes vivimos aquí porque por fuera son bonitos pero por dentro no están bien finalizados".

hay ascensores a medias donde nadie está trabajando Jose, vecino de La Paterna

la situación ha empeorado con la paralización de las obras, según ha trascendido, la empresa adjudicataria del proyecto atraviesa problemas económicos y ha abandonado su responsabilidad. "hay ascensores a medias donde nadie está trabajando", denuncia el portavoz vecinal. La falta de información de la administración y los fallos en la ejecución técnica han generado una sensación de abandono en un barrio que, por fin, creía ver una mejora palpable en sus condiciones de vida.

Javier Benítez Ascensores de La Paterna

mientras, los vecinos siguen esperando que sus ascensores funcionen no solo en las pruebas como en la vida real porque en La Paterna subir y bajar se ha convertido en un reto.