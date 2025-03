Los vecinos de un edificio en riesgo de derrumbe se ven obligados a seguir pagando el alquiler

El desalojo de los 45 vecinos de un edificio en Vecindario ha dejado una sensación de incertidumbre y desamparo entre las familias afectadas. A pesar de haber podido acceder a sus enseres, no podrán regresar a vivir allí, por lo menos, en los próximos doce meses. Según explicar Rolando, una de estas personas afectadas, la reforma pactada por el propietario del edificio consiste en una remodelación que se prolongará un año, como él indica para "Herrera en COPE en Gran Canaria", les sale más rentable demolerlo y volverlo a construir.

25 familias afectadas, pero solo 8 viviendas disponibles

Uno de los problemas más graves que enfrentan las familias es la evidente insuficiencia de viviendas disponibles para todos los afectados. La remodelación prevé la reconstrucción de tan solo ocho viviendas en todo el edificio, una opción completamente inviable para las 25 familias que residían en el inmueble. "Es imposible que todos volvamos", comenta Rolando, quien lleva viviendo cuatro años en el edificio. La situación ha sido devastadora tanto a nivel material como emocional: "No es fácil tener que buscar otra casa para rehacer nuestras vidas, ha sido un daño psicológico bastante grande".

Condiciones de vida precarias

Aunque el propietario del inmueble ha puesto a disposición de los residentes una edificación recién construida, la situación no ha mejorado significativamente. El nuevo edificio, aunque estable, carece de condiciones mínimas de habitabilidad. Según Rolando, “solo cuenta con agua y luz. No tenemos refrigeración en las cocinas, las camas y la comida nos la facilita la Iglesia y el Ayuntamiento”. Esta situación ha generado una gran frustración entre los vecinos, quienes sienten que la solución temporal no mejora sus condiciones de vida.

El golpe económico también ha sido duro. A pesar de no poder residir en sus viviendas, los vecinos han tenido que abonar el alquiler del inmueble durante este mes. La falta de descuentos sobre la cuota original y la ausencia de información sobre la duración de esta situación ha incrementado el malestar entre las familias. "Nos sentimos completamente desprotegidos", asegura el vecino y reclama una solución urgente y más digna ante la falta de respuestas claras por parte del propietario y las autoridades locales.

Investigación sobre el colapso del edificio

El Ayuntamiento de Santa Lucía ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del desalojo. Todo apunta a que el edificio sufrió un exceso de carga que lo hizo propenso al derrumbe. Inicialmente, el inmueble contaba con ocho viviendas, pero se convirtió en un bloque con 25 unidades. Este sobrepeso, según las primeras conclusiones, podría haber sido la causa del riesgo de colapso. "Habrá que esperar para analizar cuáles son las condiciones reales", indica Levi Ramos, concejal de Gestión Urbanística.

Uno de los problemas adicionales que deberá abordar la rehabilitación es el tráfico pesado en la Avenida Canarias. La zona es conocida por la alta densidad de vehículos, especialmente camiones, lo que podría estar contribuyendo al deterioro de la estructura: "Han pedido que se eviten, en la medida de lo posible, las vibraciones alrededor del edificio", apunta el concejal.

Aunque el Ayuntamiento se muestra optimista sobre la posible rehabilitación del edificio, los vecinos se enfrentan a un largo proceso de espera. La incertidumbre sobre el futuro inmediato de sus hogares sigue siendo un tema preocupante.