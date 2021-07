“La vacuna española podría acabar con la pandemia”

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, Guillermo de la Barreda, ha destacado el potencial que tiene una de las vacunas contra la covid que se están desarrollando en el CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, porque podría ser una de las herramientas claves para acabar con la pandemia.

Actualmente este centro de investigación público coordina el desarrollo de tres vacunas, una de ellas a cargo del científico Luis Enjuanes, cuyo apellido da nombre al proyecto. La vacuna Enjuanes, según explica de la Barreda, no solo evita los contagios sino también que la persona que padece el contagio, produzca la enfermedad”. Dicho con otras palabras, la vacuna no solo actúa como tal, sino también como medicamento curando a la persona que tiene el virus.

De momento, las pruebas que se han hecho lo confirman. En la fase 1 de investigación se experimentó con ratones a los que se les inoculó la covid con una carga viral muy alta y posteriormente la vacuna, que les curó de la enfermedad. Ahora mismo, está en fase 2 de investigación, comenzando los ensayos con humanos, por lo que, según de la Barreda, no podríamos contar con ella hasta finales de este año o principios del que viene. Vacuna, como se ve, con muy buenas expectativas y que tiene también como particularidad el que podría ser inoculada vía nasal y con una sola dosis.

A pesar de su potencial, su producción a gran escala presenta problemas. Uno de ellos es que su diseño no es fácil, pero también el poco apoyo institucional. Dice el presidente de la asociación que “la mayor parte de la gente que entiende de esto dice que es una gran esperanza, lo único malo es que tiene la etiqueta de española y aquí no hay muchas multinacionales y el Gobierno no estar muy interesado en potenciar esto, pero es una vacuna del CSIC, no de un laboratorio privado o de un científico aislado”.

Pendiente de resolver estas dificultades, de la barreda asegura que “de las tres vacunas que está sacando el CSIC, es probablemente la vacuna que pueda ser un boom y que acabe con esta pandemia”.