La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pedirá utilizar los remanentes para pagar la factura eléctrica

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria propondrá al Gobierno de Canarias la posibilidad de utilizar los remanentes de tesorería para hacer frente a la factura eléctrica, la escalada de precio de la electricidad junto a la invasión de Rusia a Ucrania, está generando una “tormenta perfecta”, según Roberto Moreno, gerente de la institución que impacta en las cuentas de las dos universidades canarias en la electricidad en suministros de todo tipo para reparaciones, obras, consumibles y mantenimiento entre otros.

Preocupante el aumento de la electricidad que ha duplicado el presupuesto previsto para este concepto, según Moreno, “la previsión no es buena, en 2021 la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria gastó algo más de un millón y medio de euros, este año habían previsto un aumento de un 40 %, en torno a dos millones doscientos mil euros, pero el palo de la factura del mes de enero y si hacemos una extrapolación a lo largo del año nos iremos a otros dos millones de euros más.”

En principio es una previsión pero que perfectamente se podría cumplir o incluso aumentar el pronóstico porque el precio de la luz continúa subiendo y marcando récords, “esto es muy difícil de sostener, no sabemos si es coyuntural o estructural, pero que está ahí.”

El presupuesto de las Universidades es limitado y para poder hacer frente al incremento de la factura eléctrica habrá que detraer de otros servicios, estas medidas drásticas, por ahora no la contempla la Universidad, pero no la desecha “habría que analizar de donde podríamos recortar porque los presupuestos de servicios de las universidades están muy ajustados, no queremos recortar en limpieza, mantenimiento de las infraestructuras que ya de por sí están bastante envejecidas.”

Ante esta situación, la institución elevará al Gobierno de Canarias la posibilidad de utilizar los remanentes de tesorería, es decir el dinero que tiene la Universidad en los bancos para hacer frente a los gastos generados por la electricidad, “dado que Bruselas permite suspender las reglas fiscales un año más, que nos permita terminar en déficit utilizando nuestros propios remanentes para gastos estructurales como por ejemplo la electricidad.”

Moreno asegura que “en estos momentos con lo que tenemos podríamos llegar a mitad de año, pero de aquí a mitad de año hay que tomar decisiones de cara a la segunda parte y elevaremos la propuesta de remanentes a la consejería de Hacienda de forma puntual para solucionar este problema.”

A mitad de este mes, hay una comparecencia de los Rectores de la Universidades canarias en el Congreso donde se expondrán la situación “ya se está finalizando los informes técnicos y ahí pondremos negro sobre blanco la propuesta.”

En ningún momento, la institución se valorado la posibilidad de aumentar las tasas universitarias, además, es un procedimiento que no puede realizar ya que es una decisión que no corresponde a estas instituciones y quien fija estos precios es la consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

La inflación también está afectando a la institución, pero no afecta tanto como la factura eléctrica, Moreno remarca que “afecta, pero en cantidades que podríamos absorber haciendo economía en otras áreas, que no se trata de recortes, sino ahorrar mediante negociación de contratos pendientes o campañas puntuales.”