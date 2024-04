Unas algas del Pacífico colonizan las costas de Canarias

Unas algas originariamente del Pacífico han llegado a nuestro litoral. Se trata de unas especies que se han desplazado por el gran movimiento de los barcos y también debido a las corrientes marina. Esta alga es invasora, ya que se adapta muy rápido al medio y no tiene depredadores que pueda disminuir su población.

Sobre este asunto hemos hablado en COPE Gran Canaria con Juan Luis Gómez Pinchetti, director del Banco Español de Algas. Dice que para entender esta invasión, nos tenemos que remontar a al año 2015, en la zona del estrecho de Gibraltar, donde se ha observado “un crecimiento desmesurado, muy rápido, de las poblaciones de la Rugulopteryx okamurae”

“Es un alga invasora, probablemente alcanzó las costas españolas por los barcos y las corrientes. Se ha adaptado perfectamente al medio, de manera muy rápida y genera grandes arribazones en las zonas costeras. Esto está conectado con que es un alga parda que son repelentes para los herbívoros. No tiene depredadores que coman esta biomasa y disminuya la población”, añade.

¿Qué ocasiona este tipo de invasión?

Según relata el director del Banco Español de Algas, esta alga desplaza a otros tipos de especies y otro tipo de organismos de la zona donde crece. Además, se mezcla e influye en tema social, porque “disminuyen las pesquerías en las zonas costeras y los pescadores tiran sus redes y lo que sacan son algas”.

Cuenta que, durante estos últimos años, debido al movimiento de las olas y de los barcos, esta especie ha aparecido en aguas de Gran Canaria y Fuerteventura. Incluso “desde 2022 se han observado lo que son arribazones, algas que se desprenden del sustrato rocoso y terminan por las corrientes depositadas en playas y zonas costeras”.

“En el 2022, la primera alerta fue en la playa de San Cristóbal, pero el año pasado ya tuvimos: en La Garita, Ojos de Garza y se han ido extendiendo cada vez más. De entrada, no son tan grandes en biomasa, ni tan frecuentes como las que hay en aguas del Estrecho, pero ya ha colonizado las zonas costeras de Canarias”, expone.



¿Qué se puede hacer con esta especie?

Según este investigador, “como ya se ha adaptado al medio, en un futuro continuará creciendo por las zonas costeras, generando las arribazones, porque están relacionados con el ciclo de vida de la especie, y cuando se desprende del sustrato acabarán en el litoral”.

De hecho, cuenta que con la legislación que tenemos en España y Canarias no se pueden explotar desde el punto de vista industrial. “Una vez que ya está descrito que es una especie que se ha adaptado al entorno español, se ha desarrollado proyectos para valorar el potencial de esta especie. Ahora tenemos metodología, tenemos técnicas de extracción y valoración para saber qué podemos obtener a partir de la biomasa”.

En el caso, por ejemplo, de las algas pardas, “se podrían utilizar para la obtención de ciertos tipos de metabolitos que actúan como estimulantes en crecimiento de las plantas terrestres, bio estimulantes agrícolas, bio fertilizantes agrícolas... Además de la posibilidad de obtener otros metabolitos, se pueden tener aplicaciones biotecnológicas interesantes”.

El problema que esa biomasa no se puede recolectar de las arribazones y, por lo tanto, no se puede explotar desde el punto de vista industrial, eso nos pasa aquí en Canarias, señala Juan Luis Gómez. “Este tipo de alga que llega en forma de arribazón a nuestras costas, los ayuntamientos los recogen y los tiran al vertedero, ya que por normativa no se pueden recolectar”.

Concluye destacando que están trabajando con la posibilidad de desarrollar actividad empresarial en el campo de la biotecnología de algas. “El problema, es que las poblaciones de algas no son explotables, aunque sabemos que tenemos una alta biodiversidad, las poblaciones son pequeñas y no se pueden explotar con la normativa, ni con la lógica, porque no es sostenible explotar poblaciones naturales. Lo que hagamos en Canarias tiene que estar todo relacionado todo con lo que es la producción controlada en sistemas de cultivos”.