Una propietaria de casas rurales: “Si son o no convivientes, no podemos saberlo”

Cohelet Toledo, propietaria de CasitasCanarias.com, ha asegurado en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, que para esta Semana Santa ha conseguido tener un 100% de ocupación en los establecimientos extrahoteleros que regenta. “Gestiono 80 alojamientos en Gran Canaria y están todos ocupados”, advierte.

Según la empresaria, las restricciones impuestas ante la llegada de las fechas festivas han tenido una consecuencia directa en que muchas personas, al conocer las nuevas normas, cancelaran sus reservas. Sin embargo, como se anunciaron con tiempo, han logrado llenar sus alojamientos. “Lo único es que la gente viene por menos noches, otros años solían reservar la semana completa y en esta ocasión solo por las 3 noches festivas”, apunta.

Destaca que han informado de las normas a todos sus clientes. En el caso de acudir desde las islas les hacen firmar una declaración jurada en la que indican que no han estado fuera del archipiélago en 15 días. Si vienen de fuera tienen que traer consigo una prueba negativa en covid.

Asimismo, en relación a si los usuarios de cada casa rural son convivientes, la empresaria asegura que les hace rellenar una ficha. “Si son o no convivientes no podemos saberlo, lo que sí sé es que son familia”.

Cohelet Toledo señala que hay casas que comparten una zona exterior (piscinas, jardines o zonas de recreo) y no pueden estar pendientes de que todas las personas alojadas cumplen las medidas. “Ahondamos en el sentido común, no estamos encima del cliente a ver si cumple o no, pero se entiende que intentará protegerse a sí mismo”.