"Una guerra a 90 km podría afectar en el número de turistas que visitan Canarias"

La situación de tensión que se está viviendo entre Marruecos y el Frente Polisario, que ha declarado el estado de guerra rompiendo el alto el fuego de 1991, es una situación que preocupa también en Canarias.

Octavio Melián, presidente de la Asociación Canaria por la Solidaridad del Pueblo Saharaui, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, que esta guerra podría afectar económicamente a las islas. “Una guerra cercana no beneficia a nadie. Desde el punto de vista turístico, yo creo que los viajeros se van a pensar mucho venir a 90 km de donde se está produciendo un conflicto”, destaca.

Por esta razón, desde la Asociación por la Solidaridad del Pueblo Saharaui creen que la implicación del Gobierno de España tiene que ser mucho más activa. “Tiene que ser una implicación total, con responsabilidades que los diferentes gobiernos de nuestro país han incumplido hasta la fecha”, apunta.

Marruecos se ha pronunciado en relación al conflicto asegurando que no se estén produciendo ataques hacia el Frente Polisario, incluso han aseverado que no hay víctimas. Handi Mansur, delegado del Frente Polisario en Canarias ha desmentido estas afirmaciones. “No podemos parar las mentiras de Marruecos, nos han acostumbrado a que digan que todo es normal, que no pasa nada”.

Sin embargo, Mansur señala que ha habido ataques “desde el minuto 0”, cuando el pueblo salía a la calle a manifestarse cumpliendo con sus derechos y de forma pacífica. Unos ataques que han tenido una consecuencia directa en el inicio del conflicto.

“Desde que atacaron a la población civil tuvimos que responder a la nueva provocación marroquí”, apunta Mansur. El ejército marroquí lanzaba un operativo para reabrir la ruta hacia Mauritania que era bloqueada por cientos de manifestantes del pueblo saharaui desde hacía semanas.

“No tenemos el número de bajas, pero sabemos que las ha habido, y también pérdidas materiales. El bombardeo no es con pasteles ni caramelos, es un bombardeo de verdad”, lamenta el delegado del Frente Polisario en Canarias. Según Mansur, la guerra va a continuar hasta que Marruecos se retire del Sáhara y se reconozca al pueblo saharaui.

“Llevamos 30 años esperando por un acuerdo de paz y ni Marruecos, ni la ONU, ni los aliados de Marruecos han propuesto vías para llegar a obtenerla”.

Mansur insiste en que se trata de una guerra impuesta por la situación, dado que el pueblo saharaui solo quiere que se reconozca el plebiscito. “Este es nuestro objetivo, la promesa, el compromiso que Naciones Unidas cogió con las partes y que nunca cumplió”.