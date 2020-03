Torres pedirá en la Conferencia de Presidentes el uso del superávit

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este jueves que en la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebrará el próximo sábado por videoconferencia volverá a solicitar a Pedro Sánchez la flexibilización de la regla de gasto y el uso del superávit para servicios básicos.

"Hay razones más que objetivas para que UE tome decisiones", ha comentado a los periodistas en el Parlamento, reconociendo que aunque lo "prioritario" es preservar la salud hay un impacto indudable en la economía que se tendrá que afrontar, especialmente en el turismo.

Así, ha comentado que ya hay varias propuestas sobre la mesa que "el Estado está analizando" como flexibilidad para que no haya despidos, reducción horaria, ayudas públicas, que se aplace el pago de cuotas de la Seguridad Social o que se amplíe el plazo para materializar la RIC.

"Lo plantearemos al Gobierno de España y todas las administraciones debemos estar en la misma senda y con el mismo objetivo", ha destacado.

Según Torres, "se está siendo responsable", poniendo como ejemplo la suspensión de los carnavales en el sur de algunas islas "pese a los daños económicos", algo que han valorado por ejemplo los hoteleros y empresarios.

En esa línea, ha comentado que preservar la salud "está por delante" y "lo primero" en la actual situación es "no lamentar pérdidas humanas", remarcando que por ahora no hay fallecidos en Canarias aunque no ha descartado que los pudiera haber como en otras comunidades autónomas.

NO ES UNA RECOMENDACIÓN

Torres ha señalado que la suspensión de actos de más de 1.000 personas en Canarias "no es una recomendación, es una prohibición", al tiempo que ha advertido a cabildos y ayuntamientos de que las que aprueben dentro de sus competencias tienen que ser "restrictivas" y comunicadas a la Consejería de Sanidad.

Además, ha recordado que Canarias fue la primera comunidad en registrar un caso --en La Gomera el 31 de enero-- y la primera en poner un hotel en aislamiento, subrayando que se está "respondiendo" con la fortaleza del sistema sanitario público a una pandemia que afecta a más de 100 países.

Ha insistido en que el archipiélago "no es zona de riesgo" pero avisa de que no se descartan nuevas medidas a las aprobadas ayer en Consejo de Gobierno pues todo depende de la actualidad de los acontecimientos.

Torres ha señalado que este caso de salud pública es "inédito" y hay que responder "con contundencia" ya que la preocupación generaliza es que el coronavirus "repunte" y pueda haber dificultades para atender los casos más graves.