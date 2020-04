Teguise, un municipio "dividido en dos" por la desescalada

Oswaldo Betancor, alcalde del municipio de Teguise ha valorado que La Graciosa vaya a salir antes del desconfinamiento y asegura que van a exigir mayores medidas sanitarias para que la isla siga estando '"libre del covid". Esta isla depende administrativamente del municipio de Teguise por eso ha transmitido que tiene "un municipio dividido en dos: una en fase 0 y una en fase 1, es la grandeza que tiene Teguise".

"Como alcalde es un orgullo y también se lo agradezco a todos los ciudadanos de la isla, porque han tenido una conducta responsable, ejemplar, en acatar esas medidas que las autoridades sanitarias nos han ido implantando estos días atrás".

En cuánto a lo que esto va a suponer para La Graciosa el alcade dice que "es muy positivo y que lo deben utilizar a nivel de promoción turística y a nivel de callar muchas bocas". A nivel turístico, dice que deben diferenciarse y escenificar que son "parte de ese club que puede utilizar el Ministerio de Turismo, como carta de presentación. Epidemiológicamente hablando somos la única región en Europa que presenta los mejores números con respecto al contagio del COVID".

Dice que ahora la realidad es que Canarias sea responsable con los países emisores de turistas, con Reino Unido y Alemania. Aunque ha querido resaltar que "son diferentes, que lo han hecho bien, y que lo han demostrado con estos datos".

"Hoy he firmado un oficio de alcaldía al delegado del Gobierno, solicitándole que con este confinamiento se implante de forma exquisita los test en el muelle de Órzola y de Caleta de Sebo. Es fundamental que ese desconfinamiento venga aparejado con medidas de implantación sanitarias, medidas correctoras para seguir consiguiendo que el destino siga siendo 'Covid free' y ahí está la responsabilidad de Gobierno Canario y de Puertos Canarias para se pongan esos elementos sanitarios", añadía.

La Graciosa preparada para la fase 4

En cuanto a la fase 1 el alcalde ha declarado que es muy complicado mantener la actividad comercial con sus 400 habitantes. "La actividad comercial con esas personas es difícil mantenerla. Con ese 30% en las terrazas hay muchos comerciantes, que no van a abrir porque no cubren gastos y la actividad turística no existe, porque no va a haber turistas".

Para Oswaldo Betancor la noticia es muy positiva, pero insiste en que La Graciosa ya está preparada para esa fase 4 con "esa movilidad, y conectividad, que es lo que desea la isla".

Alcalde de Teguise: "El 90% de la isla depende del turismo y el otro 10% de la cofradía de pescadores, de la actividad pesquera. La Graciosa es una isla que nació netamente en el sector pesquero y finalmente el sector turístico ha ido desplazando al pesquero. El 90% de la isla vive del turismo, toda la actividad comercial vive de este sector y está enfocado a ella".

Oswaldo Betancor: "No es lo mismo una medida en fase 0 en Gran Canaria, que en La Graciosa en cuanto a la actividad comercial. La isla lo va a notar cuando abran la movilidad y conectividad".

Exigen medidas sanitarias para evitar que entre el virus

Consideran desde la isla que estar en la fase 1 es positivo, pero siguen teniendo muchas preguntas de cuándo se abrirá al turismo. "Necesitamos que lleguen personas a la isla. Ahí debemos ser bastantes responsables en exigir que se amplíen las medidas sanitarias, que es el principal objetivo para conseguir evitar que el virus entre en la isla".

En cuanto a la actividad económica el alcalde contaba que todo aquel que vive de la actividad turística lo está pasando mal, ya que mucha gente viviendo de ello, "prácticamente se trata de todos los habitantes de la isla".

Oswaldo Betancor concluye dando un mensaje de esperanza: "Decir a toda Canarias que de verdad, en este momento, debemos tirar de lo nuestro, no solo el producto del sector primario, sino de ese turismo interior y un destino clave puede ser La Graciosa; para conocerlo y disfrutar de la restauración y de nuestras playas".