"Soy Mandi, tengo cáncer; me quitaron parte del cuello y hombro. Soy subcampeón de Longboard

Me llamo Mandi, tengo 54 años, a los 50 me diagnosticaron un cáncer linfático agresivo, me he sometido a quimioterapia y radioterapia que me ha quemado la boca, me quitaron parte del cuello y del hombro, actualmente soy subcampeón de España de Longboarding en la categoría Gran Kajuna.

La historia de Mendi, bien vale contarla y escucharla porque supone un testimonio de superación contra las adversidades de la vida, su fuerza, entereza, tenacidad, fortaleza y amor por la vida y por el surfing es lo que ha logrado luchar contra uno de los tumores más dañinos.

Hace cuatro años, a Mendi le diagnosticaron un cáncer linfático. Tenía 50 años y su vida dio un giro inesperado y devastador:" se me vino el mundo abajo, no es nada fácil, deportista de siempre, siempre piensas que le toca a otras personas, pero te toca a ti, te das cuenta cuando estás en tratamiento ves en el hospital de todas las personas como yo o incluso más jóvenes, pero es una lotería", Recuerda ese momento y se le viene a la cabeza "la familia llorando apenados, no obstante, pero te haces a la idea y vas a por los tratamientos."

"Me quitaron parte del cuello y del hombro, la radioterapia me quemó por dentro"

En su testimonio para la Herrera en COPE relató cómo enfrentó la radioterapia y la quimioterapia, tratamientos que, si bien eran necesarios, lo llevaron al límite de su resistencia física y emocional. "Fue muy duro", confesó. "Me quedé en 60 kilos, mido 1,82, y tomándomelo con humor, parecía un chupa-chups porque soy un poco cabezón, era piel y hueso”. El proceso más devastador fue cuando su organismo comenzó a notar los efectos del tratamiento: “con la quimio todo lo vomita sabe mal, se me pararon los riñones, tres semanas de hospital, pero salí hacia adelante”.

Mandi experimentó varias sesiones de quimioterapia “muy dura”, que le afectó el cuello y el hombro, “tuve falta de audición, me quemó la boca por dentro, la garganta, me quedé sin glándulas salivares por lo que tenía que mojar todo para poder tragar,” no obstante, la secuela que más le “chincha” es que le vaciaron todo el pecho de ganglios y “me quitaron parte del cuello y del hombro”, esto le afectó muchísimo porque “soy surfista y estaba pendiente de saber si puedo remar o no”

"Ver la playa de Las Canteras, me motivaba a seguir luchando"

Pese a estos desafíos extremos, Mendy no perdió la esperanza. Mientras estaba ingresado en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, encontró una fuente inesperada de fortaleza y consuelo en la vista desde su habitación. Desde allí, podía ver la Playa de Las Canteras, un escenario que pronto se convirtió en una especie de terapia visual para él. "Ver la playa me recordaba que yo quiero estar ahí surfeando esas olas”, aparte de que la vida tienen cosas bellas y por la que vale la pena seguir luchando.

Se proclamó subcampeón de España de Longboard

Fue en octubre de 2021 cuando terminó el tratamiento con quimioterapia y radioterapia y en diciembre “cogí las primeras olas en la playa del Puertillo en Arucas” el trabajo vino después “me incorporé en enero y a pesar de alguna recaída siempre contaba con el apoyo de la empresa KIA donde todos me ayudaron“. Mandi, continuaba su tratamiento, pero es mucho menos agresivo, ya que recibe sesiones de inmunoterapia que “aunque te tumba” no es tan dañina como las demás.

Con una fuerza de voluntad impresionante, se aferró a su conocimiento profesional y se adaptó a las circunstancias, buscando siempre la mejor manera de nutrirse y recuperarse. Su amor por el surf y el deportes que le apasiona desde los 12 años se convirtió en su motivación principal para salir adelante y le animaron a participar en el campeonato de España de Longboard: “no quería ir, porque no estoy en buena forma, estoy bien físicamente, pero el fondo físico es diferente porque con el tratamiento inmunoterapia estás decaído.

Antes de la competición experimentó su último tratamiento y días después comenzaba la competición, “no me veía con ganas, pero mi pareja hizo una conspiración con el gerente de la empresa para que me apuntara, me dieron dos días libres, me apunté, temeroso por el mar por la forma de mi brazo derecho que no me permite remar bien”, Mandi se inscribió en dos modalidades diferentes; Kajuna, mayores de 45 años, donde quedó cuarto, y Gran Kaujna, mayores de 50, en esta, quedó subcampeón de España.

"Me han detectado dos nuevos ganglios bajo la axila, espero no sea nada"

Mandi ahora se siente bien, “sigo con un catéter en el pecho por donde me enchufan la inmunoterapia y acudo a consulta cada dos o tres semanas,” divisa con mucho optimismo la vida, pero reconoce que “me han detectado dos nuevos ganglios bajo la axila, me hicieron una biopsia y estoy a la expectativa.”

Esta dura experiencia sirve como aprendizaje del “imprescindible apoyo de familiares, compañeros de trabajo, hay que aprovechar la vida, porque nunca sabe lo que puede ocurrir después o mañana,” asegura.