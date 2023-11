¿Son compatibles las zonas residenciales con el ocio?

Los vecinos de la calle Joaquín Costa han vuelto a ganar en los tribunales después de la denuncia presentada por los ruidos que generaban los establecimientos de ocio. Los locales tendrán que recoger la terraza antes de las 22 horas y el consistorio capitalino tendrá que indemnizar con hasta 3.000 euros a las personas afectadas.

Una situación que llevan años denunciando y que en nuestros micrófonos Alberto Álamo, vecino afectado y portavoz de los denunciantes, ha querido dejar constancia de ello.

En Herrera en COPE Gran Canaria, cuenta que “la justicia les ha dado la razón una vez más a los vecinos de la calle Joaquín Costa por los ruidos en el entorno de la calle. Debido a esto, los locales de ocio tendrán que desmantelar su terraza a las 22 horas”.

Alberto Álamo ha relatado que no es la primera vez que van a los tribunales por esta situación, aunque sí es la segunda vez que les dan la razón por ello. “Son situaciones bastantes claras a favor de los vecinos. Es una lucha que viene de varios años atrás donde, por ejemplo, concretamente en esta zona, se presentaron dos denuncias. En la primera de ellas, se nos dio la razón y nos tuvieron que indemnizar, aunque todavía no lo hemos recibido, aunque sea por parte del consistorio capitalino”.

Espera que “el recurso por parte del consistorio capitalino no se lleva adelante, porque con la jurisprudencia que hay en la anterior denuncia. Aunque está claro que el ayuntamiento está en su derecho en seguir recurriendo. Yo creo que el consistorio capitalino lo único que está consiguiendo es luchar en contra los vecinos y ya hemos demostrado que tenemos la razón”.

Alberto Álamo: “El ayuntamiento debería ponerse en contacto con los vecinos para tratar este tema y tomar cartas en el asunto. Hay que tener en cuenta que esto no es un problema que solo ocurre aquí, sino también en otras zonas de la ciudad. Ya hay más denuncias, más zonas afectadas por ruidos que en muchos casos tiene que ver con el ocio y hay que puntualizar esto: ver si es compatible en las zonas residenciales los lugares de ocio. El debate debe ser la compatibilidad de las zonas de ocio con la residencial”.

Considera que, aunque la situación ha mejorado bastante en esa calle a raíz de las denuncias, deben abrir ese debate, el de tener locales de ocio en zonas residenciales.

Cree que quitar las terrazas antes de medianoche no soluciona el problema de raíz, porque sigue habiendo bastante ruido durante el día. Reconoce que descansan mejor, pero considera que deben profundizar más en el tema y ver si se puede compaginar el ocio con el descanso a lo largo de todo el día y no solo focalizarlo a la noche.

“A día de hoy lo que propuso el ayuntamiento de la capital grancanaria es que las terrazas se recogiesen a las 22 horas y eso ha hecho que disminuya el ruido en las horas de descanso. Pero creo que no es suficiente y que hay que profundizar más porque no se trata del ruido de las horas de descanso, sino también durante todo el día. Por eso hay que ver con especial cuidado la compatibilidad de las zonas de ocio y de las residenciales. Que el ciudadano tenga algo que ver en la transformación del barrio”, añade.

A raíz de estas denuncias, algunos locales de ocio se han traslado de zona

En Herrera en COPE Gran Canaria, Alberto Álamo, señala que algunos locales de ocio se han trasladado de zona. Han pasado de trabajar en la calle Joaquín Costa a instalarse en otras calles aledañas y que esto también está perjudicando a otros vecinos.

“En nuestra zona ha mejorado la calidad del descanso y de la vida. El ruido ha bajado porque esto ha sido una lucha continua, lo que también hay locales que se han trasladado de zona, y al moverse de sitio, se traslada el ruido”, destaca.

Alberto Álamo: “De hecho, hay una comunidad de vecinos que ya están quejándose de esto. Como ya saben que va a acabar en problemas, la gente se anticipa y se adelantan a buscar soluciones. Esto es lo que está ocurriendo ahora: todos queremos ocio, peor no debajo de nuestras casas”.

Insiste en que este auto viene a decir que el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria “no actuó bajo el conocimiento de los vecinos y además va a tener que darles una indemnización de 3.000 euros”.

Concluye destacando que gracias a la justicia han podido darles la razón y que les han facilitado todas las herramientas para poder hacer un estudio de ruido en sus casas y en la calle. Cuenta que, aunque tenían “sonómetros, eso no era suficiente, porque al final tienen que estar calibrados por una empresa. No vale que tú midas el ruido por un sonómetro, porque como prueba tiene que estar perfectamente medido para que no te lo echen para atrás en los juzgados”.