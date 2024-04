El semáforo de Telde espera por un "encaje técnico" porque existe empresa de mantenimiento

Los responsables de instituciones han sido elegidos por el pueblo para encontrar soluciones a los problemas por muy ardua que sea la tarea para los representantes públicos, no siempre la fórmula es sencilla, en muchas ocasiones supone un quebradero que cabeza que incluso supone asumir competencias que no les son propias o en otros casos, y con el riesgo que esto supone, invadir atribuciones de otras administraciones, no obstante, el gran deseo del ciudadano es que se solvente el problema sin atender a los medios.

Se ha generado mucha controversia por la ausencia de semáforo en una vía principal del caso urbano de Telde utilizada a diario por miles de usuarios y sobre todo vecinos que ven como a diario se tienen que jugar la vida porque a pesar de que contar con un paso de cebra, la carretera de 4 carriles; dos en ambos sentidos, los vehículos hacen caso omiso de la señal horizontal con el consiguiente peligro para los peatones

La vía sin semáforo supone un peligro para peatones y conductores

Los vecinos están soliviantados porque a pesar de que existía un semáforo que ordenaba la circulación, este, ha quedado inservible después de que un conductor colisionara hace más de un mes y desde entonces no hay nada ni nadie que regule la vía, algunos de ellos se quejan del peligro que esto supone porque aseguran que es una zona con mucha actividad debido a la cercanía de servicios esenciales como el mercado, el centro de salud, una farmacia y diferentes comercios, además es una zona de gran intensidad de tráfico al conectar la Avenida del Cabildo y El Calero.

Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó el alcalde del municipio, Juan Antonio Peña, reconoce el inconveniente que esto genera a vecinos y conductores y resaltó la dificultad de acometer de forma urgente la reparación del semáforo: “si fuese fácil de resolver se haría ya”, no obstante la resalta un matiz que es lo que realmente explica la demora en las actuaciones: “Telde no tiene ninguna empresa de mantenimiento de semáforos y tampoco puedo hacerlo de forma arbitraria”. Esta ausencia de servicio, la solventaba el equipo anterior a través de una empresa que mediante factura y reconocimiento extrajudiciales planteó hacer el servicio de mantenimiento, pero intervención las rechaza y ahora la empresa se planta nada más llegar el nuevo gobierno a la ciudad".

Necesitamos un encaje técnico que nos permita actuar

La resolución del problema no parece sencilla, según plantea Peña, “habrá que buscar un encaje técnico para que a través de un informe de emergencia y autorice al ayuntamiento a repararlo”. Sin embargo, hay otra opción que también barajan los vecinos y la oposición, plantean la posibilidad de que un agente de policía local se encargue de regular el tráfico en las horas más complicadas, esta posibilidad también la desecha el regidor por motivos de merma de plantilla: “tenemos una extensión de más de 100 kilómetros cuadrados desde la costa hasta la cumbre y 4 o 6 agentes por turnos, si a esto le quitamos el centro de control de llamadas, accidentes y entrada y salidas a los colegios, no se puede.”

Peña desmiente que el retraso de la reparación del semáforo sea por motivos controvertidos de la compañía de seguros que pide que no se toque el semáforo hasta que se aclaren los hechos del accidente, a su juicio, “esto no es cierto, ni tiene lógica, la administración jamás esperará por una compañía de seguro para actuar porque estaría bloqueada la administración”.

El alcalde no se atreve a hablar de plazos para volver a situar un semáforo en la vía, pero espera que el informe técnico "que es una necesidad" no se demore meses, desea que la situación se solvente lo antes posible "espero que no se dilate en el tiempo y que sea lo antes posible".













