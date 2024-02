El sector primario de Gran Canaria protesta: "Amamos la tierra, no podemos abandonarla"

El campo canario desarrolla hoy la primera de las jornadas de protesta que se han organizado reclamando soluciones para la crisis que atraviesan. La de hoy está respaldada por varias asociaciones como ASAGA Canarias, COAG Canarias, AGATE, UPA, ASPA, PALCA, la Sociedad Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria y la Asociación Empresarial de Ganaderías e Industrias Lácteas de Canarias, que salen a protestar bajo el lema “el campo canario se planta”.

Entre 50 y 60 tractores han participado en la protesta, llegando hasta Presidencia del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria, donde mantuvieron un encuentro con Fernando Clavijo y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero. Algunos de los productores que se han concentrado o han participado en la protesta nos han dejado hoy su testimonio en los micrófonos de Herrera en COPE Gran Canaria, como Miguel Martel, un viticultor de Valsequillo.

Llegan los tractores del norte de Gran Canaria a las puertas de Presidencia del Gobierno.



February 21, 2024

"Defender lo nuestro"

Este veterano productor cree que “hay que defender lo nuestro, defender la agricultura canaria, porque lo nuestro es kilómetro cero, que está más cerca del producto que viene de fuera. Y nuestros precios nunca podrán equipararse a esos productos”. Martel asegura que el sector sufre la falta de agua, por lo que pide que las potabilizadoras lleguen a toda la isla. De esta manera, cree que estaría resuelto el problema para el 90 % del total del terreno dedicado a la agricultura.

En el testimonio de Martel no deja de haber amargura después de luchar muchos años por el campo, al que asegura, que no puede abandonar: “La gente que nos hemos criado en el campo, amamos el campo y tenemos malas cosechas y al año siguiente, volvemos. La gente del campo, no podemos abandonarlo”. También hacía referencia a las ayudas que conceden las administraciones, “que están bien para años de bonanza, pero para uno como este en el que estamos a cero de agua, no suponen nada”.

Piden un precio justo

Un ganadero, Miguel Perera, nos dejaba también su testimonio. Reivindican un precio justo del producto, especialmente de la leche, tras unos años en los que se ha perdido mucho dinero y se ha tenido que sacrificar muchas cabezas de ganado. Denunciaba que ha estado trabajando a perdidas mucho tiempo y ahora “estamos sacando la cabeza a penitas”, destacando que todas las subvenciones que han dado las administraciones, han servido para pagar las deudas de un sector, que debía una gran cantidad de dinero.

Recordaba que durante la pandemia se perdió mucho dinero y hubo gente que cerró sus explotaciones. En su caso, tuvo que prescindir de la mitad de sus 6 empleados. En ese momento la situación era complicada para este productor, que llegó a tener unas perdidas superiores a los 200.000 euros, viéndose obligado a sacrificar más de 100 cabezas entre terneros y vacas.

Otro ganadero, Nicolás Pérez, criticaba la excesiva burocracia de Europa y los controles fitosanitarios que no se piden a los productores de terceros países: “Para llevar a un animal al sacrificio, prácticamente hay que llevarlo a la peluquería, a la manicura, pero al mismo tiempo entra producto extranjero sin control. Aquí tenemos la medida del AIEM, que se hizo para que fuéramos competitivos, pero se nos ha vuelto en contra. El PIB que generaba la ganadería era del 6 % y ahora es el 1 %".

Falta de relevo generacional ante la falta de rentabilidad

Con estas condiciones, cree imposible que la gente joven se meta dentro del sector primario, porque no es rentable. “No hay relevo porque hace muchas décadas que se ha abandonado al sector y la gente joven no tiene ilusión. No se puede estar trabajando los 365 días al año, de sol a sol, para no llegar”.

Nicolás espera que la movilización que hoy se está realizando en Canarias y que se hacen en Europa sirvan para algo, por lo menos “para que la burocracia, los que están sentados en la mesa, salgan al campo para ver qué es el sector primario”.