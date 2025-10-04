Los sanitarios alzan la voz después de la oleada de robos en 2 hospitales de Gran Canaria: “Estamos indefensos”

Indefensión total es lo que denuncian desde 2 hospitales de la isla de Gran Canaria: el Hospital Insular y el Hospital Materno Infantil. Desde hace meses están sufriendo una oleada de robos tanto a pacientes como a profesionales y organizaciones médicas que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué un hospital, como este caso, no llega a ser un espacio seguro?

Hemos hablado con Ruyman Pérez, es portavoz de Intersindical Canaria y, además, enfermero. Dice que la situación es delicada. Tan delicada, incluso, que pacientes convalecientes -después de una operación- han visto cómo sus mochilas han sido abiertas y algunos objetos sustraídos: “El complejo hospitalario es muy grande y nos han comunicado desde Gerencia que se han reforzado las medidas de seguridad y vamos a ver qué pasa los próximos días, pero lo cierto es que se han forzado las máquinas de vending, que hay pacientes que han sufrido robos, a nosotros nos forzaron la puerta y nos revolvieron todo”.

Los presuntos ladrones frecuentan las zonas de plantas, las habitaciones y las habitaciones privadas por la noche o cuando hay menos presencia de gente y seguridad y, entonces, aprovechan para realizar los hurtos. ¿Quién puede haber sido? Pues no se sabe todavía, pero, comenta Pérez, que siempre ha habido mucha inseguridad en los alrededores del hospital y puede haber sido cualquiera: “Tenemos mucha mendicidad alrededor del parking del hospital y muchas personas que están en situación de calle. No es por hacerles culpables, pero sí es cierto que siempre ha habido una cierta peligrosidad alrededor del hospital”.

Hospital Materno Infantil

HAY IDENTIFICADOS

Según apuntan los cuerpos de seguridad del hospital, ya hay personas identificadas como presuntas agresoras y cometedoras de estos hechos: “Tenían identificadas a ciertas personas y su denuncia pertinente realizada. Entonces, supongo que la policía estará haciendo su investigación y esperemos que más pronto que tarde se determinen a los culpables”.

MÁS SEGURIDAD

De momento, desde la gerencia de estos dos hospitales aseguran que la medida que adoptarán será estrechar la seguridad en ambos centros. Aun así, Ruymán Pérez asegura que la denuncia viene de lejos y que la sensación que se les queda a todos aquellos que frecuentan diariamente el hospital es de indefensión: “Han ampliado en un número determinado de efectivos la seguridad y supongo que estarán haciendo valoraciones continuas para ver si esto se ha corregido, si no tendrá que seguir aumentando esta seguridad. Lógicamente habrá que paralizarlo, sobre todo porque los pacientes están en situación de vulnerabilidad ya por sus patologías, por ejemplo, y esto es una indefensión total”.