Un sanitario ante la quinta ola: "El personal está muy cansado, somos los mismos desde el principio"

Ruymán Pérez, portavoz de la Federación Nacional de Salud de Intersindical Canaria, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que desde que se inició la pandemia se ha mantenido el mismo personal, por lo que no se encuentran ya en condiciones óptimas.“El personal está muy cansado. Tenemos a los mismos y tienen que dar la misma respuesta que al principio”.

Pérez asegura que, además, se ha complicado la situación para los trabajadores sanitarios que ya no solo tienen que atender las patologías habituales y el covid, sino que también tienen que encargarse de inocular las dosis previstas en la campaña de vacunación. “Tener que vacunar y tener que atender las nuevas oleadas está afectando a los pacientes que tienen otras patologías”.

Y es que, según el portavoz de Intersindical Canaria, los pacientes covid urgentes son una prioridad, así que se preparan todos los recursos humanos y materiales para atenderles. Sin embargo, pacientes con otras enfermedades sí están viendo mermados sus recursos y sus atenciones.

Ruymán Pérez solicitaba a la población hacer un último esfuerzo para poder controlar la pandemia y que el personal no tenga que encargarse de cientos de casos de covid, vacunación y pacientes habituales de los centros hospitalarios. “La vacunación es importante y no se puede parar, pero hay que ser responsable para que los casos dejen de subir y no se incremente la presión asistencial en los centros sanitarios”. De esta forma los sanitarios podrán dedicar todos sus esfuerzos a inocular dosis.