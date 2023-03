Russel y Mamba, dos agentes caninos contra la culebra real en Gran Canaria

La lucha contra las especies invasoras ha sumado dos nuevos agentes de cuatro patas, Russel y Mamba, un pastor belga malinois y una labradora, que forman la patrulla canina para controlar que la culebra californiana, la pitón real, el camaleón de Yemen y la ardilla moruna no se extiendan a otras islas.



Estos dos agentes trabajan desde agosto en Mercalaspalmas, como parte de un adiestramiento que tendrá especial relevancia durante la campaña de control de la culebra real californiana que comienza próximamente, y revisarán que los contenedores y camiones estén libres de estas especies para evitar su expansión.



Russel y Mamba han sido preparados durante ocho meses para este trabajo, con una tasa de éxito por encima del 95%, y suponen un refuerzo a la operativa de agentes en campo.



Como ha explicado la adiestradora de estos dos nuevos agentes, Sara Ordoñez, "ahora mismo todas las serpientes están escondidas, enterradas" pero "ahora es cuando empieza la época fuerte y vamos a poder ver realmente el trabajo de estos dos perros", que están entrenados para detectar estas especies tanto en el interior como en el exterior de un vehículo.



Cuando encuentran rastros de estas especies, marcan quedándose quietos apuntando al punto de emanación, y se prevé que sean una herramienta para incrementar el número de capturas.



El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha señalado en una rueda de prensa que "estas unidades están preparadas específicamente para la detección de la culebra real californiana, de la pitón real, de la ardilla moruna y el camaleón de Yemen, entre otras especies que "amenazan la biodiversidad de Canarias".



Gran Canaria, ha dicho, es "un foco importante de la culebra real californiana, que está acabando con especies endémicas como el lagarto gigante de Gran Canaria".



Igual que es "un punto de entrada de esa especie en Canarias, también puede ser un punto de salida", a través de la mercancía que se distribuye por el conjunto de las islas Canarias" por lo que se establece en Mercalaspalmas un control", ha dicho Valbuena.



Como ha destacado, en la campaña anterior se lograron capturar 2.600 ejemplares de culebra real californiana, que en este año contará con dos perros, una unidad canina, de "alta capacidad sensitiva" y una tasa de éxito "realmente importante".



El fin es que "una especie exótica invasora no se convierta en un peligro dentro del ecosistema de una isla concreta", ya que como ha recordado, "Canarias tiene gran importancia por su catálogo de endemismos dentro del conjunto europeo", cuyos principales amenazas son el ser humano y estas especies invasoras.



La consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez, ha explicado que la culebra californiana está "atentando gravemente a especies autóctonas de la isla como es el lagarto", que en algunos sitios está "seriamente afectada".



Esta especie, introducida hace 25 años por la "imprudencia y la irresponsabilidad de alguna persona coleccionista de este tipo de animales que la soltó en el medio natural" se reproduce con "una facilidad espantosa", siendo así "un grave problema para estos animales autóctonos".



El Cabildo está intentando "por todos los medios" buscar "nuevos recursos para poder controlarla", y que "no se expanda al resto de las islas", como este en Mercalaspalmas que está "cerca de los principales núcleos de estas especies".



La técnica de Gesplan para el proyecto de control de la culebra real californiana, Alicia Martín, ha subrayado que se está "a punto de comenzar el periodo de emergencia de la culebra real de California, en el que se van a incorporar 32 operarios mañana y tarde durante toda la semana para dar cabida tanto a los avisos como a las capturas que se prevé realizar".



Ha recalcado que la colaboración de la ciudadanía es "fundamental" y que hay habilitado un número de teléfono, una aplicación móvil y más medios para contactar con las cuadrillas y seguir "aumentando el número de capturas".



Esta culebra, ha detallado, "no es venenosa y normalmente cuando se encuentra en el campo no ataca, se queda quieta" por lo que ha pedido a la población que en el caso de localizar un ejemplar trate, si tiene medios, de capturarla con seguridad, o directamente llamar al servicio que se desplaza al lugar y la recoge".