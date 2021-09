Rompen los cristales de hasta 23 coches estacionados en Vecindario

Nuevo acto de vandalismo que ha tenido lugar el pasado fin de semana en Vecindario, al sureste de Gran Canaria. La Policía Local está investigando la rotura de los cristales de hasta 23 coches que estaban aparcados en la avenida del Atlántico.

Según se señala desde este cuerpo policial, se trata de un acto de vandalismo que ocurrió en la noche del viernes al sábado. El único daño en los coches es la rotura de las lunas y de momento no hay denuncias por robos en estos vehículos. Todavía no se ha producido ninguna detención y no hay pistas sobre quién o quiénes podrían ser los autores.