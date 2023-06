Rescate Canarias, la ONG que ayuda a los más necesitados

Más de 40.000 personas fueron atendidas por Cáritas en Canarias durante 2022, 28.500 en la provincia de Las Palmas. La ONG de la Iglesia insiste en que la pobreza se ha cronificado en el archipiélago porque, aunque los datos son mejores que en 2021, empeoran con respecto a 2019, el último año antes de la pandemia. Otras organizaciones también han notado un fuerte incremento. Rescate Canarias es una organización que ayuda a más de 600 personas.

En sus instalaciones, en la calle Obispo Cervera de Las Palmas de Gran Canaria, no sólo ofrecen un menú caliente de lunes a viernes, sino que también distribuyen alimentos, hay duchas para asearse, un ropero social e incluso peluquería para los más necesitados. En COPE Canarias hemos querido ponerle rostro a aquellas personas que trabajan diariamente por los demás, sin recibir nada a cambio.

José Ramón, Cambas director de Rescate Canarias dice que "ellos trabajan con las personas necesitadas, con los que no tiene hogar, con comedores sociales, un ropero social, duchas, peluquerías... Antes hacíamos también la noche, pero tuvimos que interrumpir el servicio por la pandemia. Nuestra idea es retomarlo cuanto antes".

Desde la ONG también han notado ese fuerte incremento de personas que piden comida en sus instalaciones y que usan todos los servicios que ofrecen, ya que la pobreza se ha cronificado porque muchos no han podido revertir su situación.

Doramas, es coordinador de la organización Rescate Canarias. Asegura que la realidad es que hay “mucha pobreza en la isla y que para tratar de ayudarles ellos intentan darles todas las herramientas para mejorar su condición de vida” .

Con respecto a 2019, año prepandémico, la situación no ha mejorado. Las personas que acuden a la ONG siguen teniendo muchas carencias y ellos desde la organización tampoco disponen tantos fondos económicos para ayudar a todas las personas que les gustaría.

Doramas también ha alertado de un problema: se están encontrado con muchas personas vulnerables que son mayores y han notado que la brecha digital es mayor que antes de la pandemia, ya que muchas personas no pueden acceder a ninguna ayuda o trámite porque todo está digitalizado.

La ONG cuenta con una subvención del Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y donativos anónimos. “No es suficiente para abarcar todo lo que necesitamos, porque debemos pagar facturas de agua, luz y alimentos para poder ofrecerlo a nuestros usuarios”.

Nos hemos hecho eco también en COPE Canarias de la solidaridad de los voluntarios de Rescate Canarias. Isabel es una voluntaria que ayuda no solo proporcionándoles un menú de comida caliente, sino que los escucha, les hacen sentir que son importantes y que forman parte de la sociedad que tanto les ha ido excluyendo.

Isabel cuenta en nuestros micrófonos que “al final los voluntarios acaban teniendo vínculos con los usuarios ya que intentamos mejorar su vida y hacerles disfruta durante un ratito” Nos cuenta que ella entró voluntaria por casualidad pero que a medida que iba pasando el tiempo, le gustaba cada día más. "Cambiar por un momento la situación de todas esas personas tan necesitadas me agrada y me satisface mucho. Me siento que pueden cambiar sus vidas el ratito que están conmigo".

Voluntarias como Isabel y organizaciones como Rescate Canarias, demuestra que se preocupan por mejorar la vida de los más vulnerables sin recibir nada a cambio, ya que sin este tipo de ayuda no serían capaces de sobrevivir.