Bandera Azul contesta a Las Palmas de Gran Canaria: "No puede ridiculizar nuestra distinción"

El debate está servido- ¿Es de utilidad la distinción de 'bandera azul' en una playa como sello de calidad o, por el contrario, es todo fruto del marketing? Ambas posturas llevan enfrentadas durante las últimas semanas en Canarias de la mano de José Palacios, presidente de la Asociación de Educación Ambiental y responsable del programa de banderas azules, y Pedro Quevedo, concejal de Gobierno del Área de Desarrollo Local y Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El enfrentamiento tiene un punto clave: la playa de Las Canteras. Y es que este pasado verano, La Puntilla fue cerrada por un pico en la detección de materias fecales. Desde entonces, la asociación presidida por José Palacios decidió retirar la máxima distinción en materia de calidad para este emplazamiento.

Las espadas comenzaron, entonces, a lucir en todo lo alto entre Palacio y Quevedo. “No se puede otorgar la calificación a una playa que no cumpla todos los requisitos y no pase los controles en todos sus puntos”, decía uno. “Fue un problema puntual. No necesitamos su aprobación para saber que tenemos un espacio increíble”, contestaba el otro.

Lo bien cierto es que la playa de Las Canteras comenzará a lucir 4 banderas distintas a la azul, de diferentes aprobaciones internacionales, tras recurrir a la opinión de una veintena de expertos.





Una campaña de desprestigio inexistente

El presidente de la Asociación de Educación Ambiental, José Palacios, ha manifestado en los micrófonos de COPE Canarias que, en todo momento, la decisión fue tomada bajo criterios científicos objetivos y niega cualquier acusación de campaña de desprestigio que pueda venir desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

“Lo que no se puede hacer es ridiculizar nuestro trabajo en el momento en que una de tus playas no cumple los requisitos y, por lo tanto, no consigue la distinción”. La solución al debate la pone David Morales, presidente de Skal Club Gran Canaria, asociación de dirigentes del turismo, quien no ha dudado en comparar a las banderas azules como “las estrellas michelín del turismo”.