La radio escolar planta cara a la redes sociales para forjar el pensamiento crítico en los jóvenes

El director insular de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Serafín Sánchez, ha puesto en valor el proyecto de radios escolares 'De Palique' como una herramienta fundamental para la educación. En una entrevista en COPE Canarias, Sánchez ha destacado que esta iniciativa ayuda a que los más jóvenes desarrollen una opinión crítica y aprendan a expresarse en un entorno cada vez más dominado por las nuevas tecnologías.

Un altavoz contra la manipulación digital

Sánchez ha mostrado su preocupación por el impacto de las redes sociales, donde la información a menudo llega "forzada y ya creada o manipulada". Frente a ello, ha defendido que "la radio escolar se convierte en ese espacio donde ellos pueden opinar de forma libre, abierta y con opiniones propias, no manipuladas, como puede ocurrir en muchas de las redes sociales".

La radio escolar se convierte en ese espacio donde pueden opinar de forma libre, abierta y con opiniones propias" Serafín Sánchez Director de Cultura del Cabildo de Gran Canaria

El director insular ha aplaudido la iniciativa de la Consejería de Educación de dotar a los centros de estos equipos, ya que permiten a los alumnos "hacer ese tipo de trabajos de periodistas, de investigar, de saber si esa información es real o no". Un aprendizaje clave para contrarrestar la credibilidad que los jóvenes otorgan a plataformas como TikTok, donde "creen que la información es verídica" sin cuestionarla.

De Palique 2026

La cultura como pilar educativo

Más allá de las radios, el Cabildo de Gran Canaria canaliza gran parte de su oferta cultural para jóvenes a través de los museos y la Biblioteca Insular. En estos espacios se organizan "una serie de actuaciones importantes para la comprensión lectora, para opiniones críticas, enseñar escritura, enseñar a la reflexión", ha explicado Sánchez.

Esta programación se mantiene durante todo el año, pero se intensifica a partir de junio y julio. Durante los meses de verano se aprovecha para "desarrollar diferentes talleres destinados a ese público, donde desarrollan todo tipo de actividades que les hagan ser personas críticas constructivas".

Proyectos de futuro y vocación docente

Entre los proyectos a corto plazo, Sánchez ha destacado "Gran Canaria Singular", que se celebrará del 15 al 20 de junio con actividades de teatro, música y exposiciones. Además, ha recordado la expectación por la posible elección de Las Palmas de Gran Canaria como Ciudad Cultural Europea en 2031, una decisión que "merecemos".

A nivel personal, Serafín Sánchez, que también es docente, ha confesado que su verdadera pasión es la enseñanza. "La vocación docente es mi pasión, ahí no hay vuelta atrás", ha afirmado, describiendo su cargo actual como "una etapa de mi vida concreta". Para él, un profesor lo es "mañana, tarde y noche, viene de fábrica".