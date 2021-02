¿Qué podrán hacer los grancanarios en nivel 2 desde el próximo lunes?

Gran Canaria pasará este lunes a nivel 2 de alerta frente al coronavirus si la evolución de los datos continúa en la tendencia actual. Se ha registrado una bajada en el número de contagios y, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que si la tendencia continúa así la isla pasará a nivel 2 de alerta.

En este nivel se limita la libre circulación de personas. El toque de queda en este caso se establece de 23.00 horas de la noche a 6.00 de la mañana, disminuyendo en una hora la restricción de la Fase 3, cuando el toque de queda comienza a las 22.00 horas. Asimismo, se amplía el aforo en espacios públicos y privados de no convivientes a un máximo de 6 personas. En el caso de ser convivientes, puede superarse este límite.

En el sector de la hostelería y la restauración, la limitación de personas por mesa es de 6 personas como máximo y se debe cumplir con un aforo límite de un 75% en el caso de terrazas y de un 50% en el interior, ya que en este nivel los bares y restaurantes de Gran Canaria pueden volver a utilizar el interior de sus establecimientos. Por su parte, el cierre del local tiene que producirse antes de la hora del toque de queda. Tampoco se permite el servicio en barra y se prohíbe el consumo fuera de la mesa asignada.

En el ámbito deportivo, se puede retomar la actividad en el interior y en el exterior de los recintos deportivos, eso sí, cumpliendo con el máximo de 6 personas no convivientes por grupo contando con el monitor si no se puede mantener la distancia recomendada de 2 metros de distancia. El aforo de estos establecimientos se limita al 75%. También está permitida en la Fase 2 la actividad deportiva federada no profesional en modalidades con más de 10 personas sin superar el máximo necesario para el desarrollo de la actividad.

En el transporte público también hay limitaciones ya que, tanto en el interurbano como en el urbano, la capacidad no puede superar el 50%. En clave de movilidad, recordar que se puede salir y entrar de la isla, ya no solo por causa justificada.

Por su parte, los hospitales y centros sociosanitarios limitan las visitas a la supervisión del propio centro.

Los expertos recuerdan también que se prohíbe cualquier acto, evento, fiesta o celebración que incite a una reunión descontrolada o dificulte cumplir con las medidas preventivas generales.