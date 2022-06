El pleno del Cabildo de Gran Canaria aprueba eliminar el nombre de Juan Carlos I en el callejero de la ciudad

El pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este jueves una propuesta para extender la denominación de la Avenida Pintor Felo Monzón al tramo denominado Juan Carlos I, con motivo de su visita a la ciudad en 1996.



El texto aprobado plantea que, de acuerdo a los informes técnicos, el trazado al completo, desde la primera rotonda de la parte alta de Siete Palmas hasta el Hospital Doctor Negrín, iba a denominarse Avenida Pintor Felo Monzón, pero en 1996, durante la visita del Rey Emérito Juan Carlos I se determinó que un tramo llevara el nombre del monarca.



Por ello, la moción presentada por Nueva Canarias, PSOE y Podemos, acuerda apoyar la solicitud de la plataforma ciudadana para el cambio de denominación de la avenida e instar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a que modifique la denominación.



Del mismo modo, se compromete a dirigir el presente acuerdo al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y los grupos de la corporación municipal para solicitar el apoyo a lo expresado en el texto.



Tal y como ha expresado en su derecho de participación ciudadana en el pleno el hijo del artista, Miguel Monzón, el cambio de denominación de este tramo como Juan Carlos I fue un "arreglo" para incluirlo en la visita del monarca, que ha considerado como un "error" y un "agravio" a su padre.



El cambio fue "una decisión política e incomprensible", y cree que "es el momento de devolver la avenida al artista", tal y como se planteó inicialmente en agradecimiento al "sacrifico" de Felo Monzón "por defender la democracia, tanto política como artística".



Para el portavoz de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, Felo Monzón fue un "referente" en Gran Canaria y Canarias desde el punto de vista cultural, político y social".



Es "indigno" que Felo Monzón "comparta calle con Juan Carlos I", por lo que ha coincidido con el hijo del artista en que "fue un error que no tiene justificación", y una "decisión incomprensible" cambiarle el nombre a este tramo.



La portavoz de Podemos, Sara Ramírez, ha defendido que el artista tenga "una calle de principio a fin", al igual que el portavoz del PSOE, Miguel Ángel Pérez del Pino, quien ha señalado que es "una cuestión de decencia" el devolverle el trazado original a la denominación con la que estuvo planteado, "independientemente de que haya otra calle que pueda o no denominarse Juan Carlos I en cualquier otro lugar de la isla".



El portavoz de Ciudadanos, Ruymán Santana, se ha mostrado de acuerdo con parte del contenido de la moción, aunque "no nos gusta el aderezo de ataque a la Corona", un asunto en el que ha incidido también Unidos por Gran Canaria, que ha aludido al "fondo político" de la moción, al igual que el Partido Popular, que ha rechazado el "desprestigio de la monarquía" que plantea el texto, según ha expuesto