La patronal de Las Palmas sobre la guerra en Ucrania: “Si se prolonga, el verano podría ser insostenible"

El sector turístico en Canarias tiene un motivo más de preocupación con la explosión del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Sobre todo, si llega el verano y la guerra se prolonga en el tiempo, porque los precios en general aumentarían y muchas familias cancelarían sus reservas con destino a las islas.

De esta opinión es el vicepresidente de FEHT de Las Palmas, Tom Smulders, quien pronosticó que, si el enfrentamiento armado perdura en el tiempo, lo pasarán mal en los meses de verano y puso como ejemplo la ya lejana Guerra del Golfo: “En los años 90 esta ciudad parecía una ciudad fantasma, no había ni un solo turista. A día de hoy, si la guerra se extiende a otros países de la OTAN, la situación podría ser en los meses de verano insostenible para Canarias como destino turístico”, declaró en COPE Gran Canaria.

Para profundizar en la idea de lo perjudicial de la permanencia en el tiempo de la lucha armada: Si esto sigue y los precios de los suplementos por combustible suben, estaríamos hablando de pagar 30 euros más por persona para viajar. Eso en una persona adinerada no es mayor problema, pero en una familia con dos niños es la decisión de no viajar. Y si a eso le sumas el miedo y los nervios por la guerra…”, señaló.

Todavía es pronto para sentir los rigores y efectos de la guerra: “Por ahora no afecta mucho. No se están produciendo grandes cancelaciones por el momento, sólo algunas de países bálticos y no hay grandes consecuencias, de momento. Por lo pronto, hay que saber en qué fase estamos y eso no lo sabe nadie. Hay quienes piensan que estamos encaminados a una III Guerra Mundial y otros, como yo, que pensamos que hay que estar tranquilos y ser cautos”, explicó Smulders.

El responsable hotelero aseguró, a modo de conclusión, que “la situación actual es muy distinta a una guerra convencional. Es más una guerra mediática y económica, pero ya el pueblo ruso se está dando cuenta de qué clase de líder tiene, si es que se le puede llamar así”.