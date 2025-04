Una paciente con un tumor teme lo peor: retrasan la prueba que le cancelaron a su padre

El retraso en realizar pruebas diagnósticas es uno de los principales problemas a los que tiene que enfrentarse la Sanidad de Canarias. El tiempo de espera que deben soportar los pacientes añade inquietud, especialmente en aquellos pendientes de confirmar una dolencia tan seria como un tumor. Pero la situación se complica, cuando una vez tras otra, te cancelan la prueba.

Esta terrible situación es la que afronta desde hace 1 año Betsaida, una mujer de 41 años, de Las Palmas de Gran Canaria. Está diagnosticada de Hiperparatiroidismo Primario. La enfermedad produce un exceso de calcio que poco a poco va deteriorando el resto de organismos.

Sus glándulas paratiroides están tumoradas, y necesita de esa prueba para que la cirujana ubique donde están y se pueda operar. La prueba se llama PET-TAC y Betsaida la conoce muy bien a su pesar. Fue la prueba que le cancelaron a su padre, que falleció víctima del cáncer.

LE HAN CANCELADO 4 VECES LA PRUEBA DIAGNÓSTICA

¿Y dónde está el problema, por el que la prueba se ha cancelado en enero, febrero, marzo y este mes de abril? El departamento de Medicina Nuclear del Hospital Insular alega como motivo que no cuentan con una sustancia llamada 'Colina', necesaria para la prueba y que no ha llegado a Canarias por las razones más peregrinas posibles.

Betsaida ya ha escuchado de todo: “Una vez me dijeron que el líquido no había pasado el control de calidad, otra que el piloto no había querido llevarlo en el avión, que en aduanas solo hay una persona en Canarias. Y otra vez me dijeron que el avión que tenía que recogerlo no salió de las islas a consecuencia de la borrasca Nuria”. Así lleva un año esperando esta paciente oncológica.

SUS RIÑONES YA NO FILTRAN BIEN Y EL HÍGADO ESTÁ CERCA DE LA CIRROSIS

Un año de retraso en la Sanidad canaria, no solo de nerviosismo por saber cuándo podrá hacerse la prueba diagnóstica, sino también por el incremento de la dolencia que padece. El calcio va intensificando su presencia en algunos órganos, por ejemplo los riñones que ya no filtran bien, su hígado está cerca de la cirrosis y por si esto fuera poco padece hipertensión, grado 3 de 4, con bastante medicación.

El coste en términos de salud del retraso en hacer la prueba es elevado, según Betsaida. Asegura que su cuerpo se va deteriorando poco a poco, con dolencias que se irán incrementando como fracturas óseas, presión arterial alta, enfermedades cardiacas, cálculos renales e incluso el miedo a morir que reconoce tener.

Betsaida sigue un tratamiento para combatir esta dolencia que consigue frenar el avance del calcio en los órganos que va invadiendo, pero el problema es que el cuerpo poco a poco va acostumbrándose a la dosis, lo que hace necesario ir aumentando la cantidad de fármaco tomado para mantener el efecto. Una subida del número de pastillas que ya ha hecho.

AL DAÑO MÉDICO POR EL RETRASO SE UNE EL PSICOLÓGICO

A todo esto hay que sumar el daño psicológico. Nos explica que es neurodivergente y lo que está viviendo le causa un mayor estrés que a cualquier otra persona. También padece un gran cansancio psicológico y los ataques de pánico que llega a sufrir recordando como fue la evolución de su padre.

¿Tiene solución la situación de Betsaida. Espera que sí, aunque según nos cuenta, no será por la ayuda que le brindan en el Hospital Insular, donde la respuesta que le dieron a sus quejas era simplemente que el “líquido no llega” para hacer el PET-TAC. Era la contestación que le dieron en la Sanidad canaria, en concreto la subdirección del centro médico, a quien ha pedido que le deriven a otra clínica. Y no descarta acudir a la justicia para buscar soluciones.