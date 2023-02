Pablo, el taxista al que le reventaron el coche: “Salí corriendo y lo retuve hasta que vino la Policía”

Ocurrió esta madrugada en San Bartolomé de Tirajana. Un turista “fuera de sí” arrancó la puerta de un taxi después de que el conductor se negara a llevarlos, porque había otros compañeros antes esperando por clientes en la parada del Centro Comercial Yumbo.

Pablo, de nombre ficticio para no ser identificado, estaba realizando otros servicios por Playa del Inglés. En COPE Canarias ha querido relatar la situación violenta que vivió esta madrugada, cuando dos turistas querían que los llevaran en su vehículo.

Pablo cuenta que todo empezó cuando él se encontraba descargando un servicio previo en el Yumbo, cerca de la parada de taxis. “Yo dejé a cinco personas a la altura de las primeras escaleras que te encuentras pasadas las oficinas de turismo. En ese momento vi a dos turistas bastante alterado fuera, justo en esa zona. Creo que uno de ellos ya había tenido problemas con anterioridad porque tenía alguna señal en la cabeza de sangre, se ve que tuvieron problemas en algún local del Yumbo”.

“Justo descargué el taxi y ellos ya muy alterados querían subir en el vehículo. Les digo que no, que tienen que ir al primero de la parada, no me hacen caso, se suben y de esa forma yo me pongo más serio y les obligué a bajar”, aseveró

Bien, desayunando esperando para el juicio, que lo tenemos hoy a las 10. un juicio rápido. La policía Nacional se ha portado bastante bien. Yo tampoco les hice a ellos, solo les reduje, los cogí y esperar a que llegara la policía.

Pablo, el taxista víctima de la agresión: “Ellos no lo veían normal y amenazaban con llamar a la policía. Una vez que conseguí que bajaran del coche me pegan un portazo impresionante al cerrar la puerta, pero claro, cuando arranco yo con el coche, el tío no había soltado la puerta. Con ella abierta y la inercia del coche, le pegó fortísimo para atrás y la sacó de los carriles. La reventó y el cristal también se rompió”.

Pablo cuenta que arrancó la puerta de cuajo y que no sabe muy bien si el cristal lo golpeó con la mano, o si con el golpe tan fuerte que le dio al abrir se rompió solo. “El cristal yo no sé si lo rompió la puerta o ellos. La puerta se quedó arrancada de cuajo y encima es que es un hierro fuerte, no es blanda y estaba totalmente abierto”

Cuenta que desde el momento que vieron “el desastre que habían hecho salieron corriendo. Yo en ese momento, sin pensarlo salió detrás de ellos y los persigue. Así pude coger a uno de los dos y con la ayuda de mis compañeros lo retuvimos hasta que vino la Policía Nacional. La policía no tardó en venir, pero a mí se me hizo eterno”.

“ ERAN UNOS ANIMALITOS POR LA DROGA Y EL ALCOHOL. TODO ES UN COCKTAIL”

Sobre el estado en el que se encontraban los turistas Pablo cuenta que el cree que “iban de droga hasta arriba más que ebrios. Además, parecía como que ya habían tenido un problema anterior. Yo me encontré con esta situación, pero no es lo normal. Son animalitos, por la droga, el alcohol, todo es un cocktail.

Pablo cuenta que pudo retener a uno de esos dos turistas y que en ese momento fue cuando se dio cuenta de lo que había pasado. “Parece que se relajó, pero yo no pensé que me pudiese hacer nada”.

Preguntado sobre si era la primera vez que le ocurría un episodio así nos cuenta que

ha tenido algunos casos similares. “Llevo 23 años en este trabajo. No estoy siempre de noche, pero de noche es cuando tienes más problemas por el estado en la que se encuentran muchos clientes. A veces me ha ocurrido eso también se han ido sin pagar, también me han dado un puñetazo traición. En este último caso, tuve juicio, los denuncié y fue bien. Acabaron indemnizándome”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esta mañana, a las 10 estaba previsto el juicio rápido sobre este episodio violento. Pablo asegura que espera que le indemnicen y van a reclamar dinero por los daños y los días que no pueden trabajar.

“En el juicio pedirá daños y perjuicios por ese parón en la actividad. Ahora tenemos que arreglar el coche, tenemos que intentar que nos indemnicen que ya está estipulado, que son 15 euros por hora. Este taxi son 24 horas, somos 3 dados de alta y somos 3 socios, espero que nos paguen lo que nos deben”, concluye.