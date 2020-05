Nuevo contagiado de covid-19 entre los inmigrantes llegados a Canarias

Hoy se ha constatado que hay otro migrante contagiado de coronavirus en la nave en la que se ha albergado a estas personas en el Puerto de La Luz.

Con este último caso, ya serían cuatro las personas que han dado positivo en las pateras que han llegado a Canarias durante las dos últimas semanas. Así lo confirman desde el Sindicato Unificado de Policía.

José Luis Guedes su secretario general,apuntaba en COPE Canarias que “de los que están en la nave del puerto, acabamos de conocer que hay un caso positivo”.

Además dice que no les consta de que se estén realizando los test a todos los migrantes que han llegado en estos días a Gran Canaria. El secretario general del SUP indica que “están a la espera de que les hagan las pruebas a todos los policías que han interactuado con ellos. Por ese motivo hay 50 agentes en cuarentena”.

José Luis Guedes: “Estamos esperando a que le hagan las pruebas a los policías que han interactuado con estas pateras y las otras. Hasta ahora, los policías a los que se lo han hecho, han dado negativo. Esperemos que siga así”.

NO HAY ESPACIOS HABILITADOS PARA LOS MIGRANTES

Desde el Sindicato Unificado de Policía denuncian que se hayan utilizado los calabozos para acoger a estos inmigrantes durante varios días hasta que se les busca unas instalaciones, para poder pasar la cuarentena sanitaria. "Lo que hemos denunciado es que los calabozos no son un lugar para iniciar la cuarentena, porque no pueden permanecer ahí los 14 días".

Insisten en que "existe una orden sanitaria que obliga a estar en cuarentena, a toda persona que llega al territorio nacional de vía ordinaria o regular. Por lo tanto, deben permanecer 14 días en el domicilio o lugar de destino. En el caso de estas personas, los inmigrantes, no tienen ninguna de estas dos situaciones y tienen que ser las administraciones públicas las que faciliten un destino para para que puedan pasar la cuarentena".

El secretario general del SUP se hace una pregunta: "¿Para qué tenerlos ahí el máximo de días que permite la ley en una detención, que son 72 horas, lo que son 3 días en un calabozo, para luego mandarlos a otras dependencias?"

"Lo lógico es llevaros a un lugar para que pasen la cuarentena desde un principio, porque lo que se trata es cuestión de salud pública, no de seguridad. Entonces los calabozos no son lugar adecuado para pasarlo".

NO HAY UN PROTOCOLO CLARO

José Luis Guedes, secretario general del SUP, asegura que se debe tener un protocolo claro para que cuando lleguen estas personas se les pueda mandar a un sitio y se tenga conocimiento del espacio disponible para que no tengan que pasar por comisaría y permanecer en varios espacios a la vez.

Y pone un ejemplo: "No podemos tener a estas personas en el muelle de Arguineguín en una carpa 'x' horas, esperando a ver que se hace con ellos. La solución provisional es llevarles a una nave que será mejor que estar al interperie. Hay que buscar un solución definitiva y si no nos cabe en Gran Canaria o Fuerteventura, habrá que trasladarles a otras islas o incluso a la Península. Si es una cuestión de infraestructuras y no hay, habrá que buscarlas".

Denuncia que no hay un protocolo claro. “Que nos diga que los que han llegado en patera con una cuestión sanitaria, tiene que ir a un sitio u otro. No hay que esperar a la patera y decidir sobre la marcha”, añade.

Además destaca que "con la experiencia que tenemos en Canarias desde hace 35 años con la llegada de pateras, no vemos normal que llegue una patera y en ese momento se busque un lugar para acogerlos".