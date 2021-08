Un médico de Gran Canaria: "Si seguimos con el relajamiento de las medidas covid, habrá una sexta ola"

Un médico intensivista del Hospital Insular de Gran Canaria ha expuesto en los micrófonos de COPE Gran Canaria que, si existe una relajación de las medidas para contener el virus, podríamos hablar de una sexta ola.

Según Domingo González “nos estamos relajando. Esa es la realidad, nos estamos relajando en exceso y por eso se está produciendo esos contagios. La quinta ola ha venido exclusivamente por el nivel de relajación que se está produciendo y a raíz de la retirada obligatoria de las mascarillas. Es evidente que eso ha sido así y la gente debe concienciarse de que el virus está, seguirá estando; y que contagiará a vacunados y no vacunados”.

Además, ha apuntado que “la amplísima mayoría de los que decidan no vacunarse se contagiarán y podrán estar muy graves. Algunos, muy pocos, van a contagiarse y una pequeñísima minoría podrían estar graves, pero comparativamente por cada uno grave vacunado habrá 10 graves no vacunados. Esta es la realidad y sucederá probablemente los próximos años”.

Domingo González considera que podemos hablar en un futuro de una sexta ola si no somos conscientes de la realidad que estamos viviendo y si no empleamos las medidas necesarias para para el coronavirus.

“Yo creo que si, con este nivel de poco control por parte de la ciudadanía habrá una sexta ola y afectará probablemente a un mayor número de vacunados que no vacunados. Habrá menos ingresos en los hospitales, en intensivos, pero habrá infecciones, y algunos muy graves. Fundamentalmente afectará más a los no vacunados, pero también lo hará a algunos vacunados”, añade.

EL ÁMBITO LABORAL "NO ES EL PUNTO DE CONTAGIO MÁS FRECUENTE"

El médico intensivista señala que los trabajos no son un espacio común para contraer la covid-29. “Yo creo que, tomando las medidas de aislamiento adecuados, aplicando el uso de mascarillas y siguiendo las recomendaciones (mascarilla, distancia de seguridad, limpieza adecuada en zonas de contacto etc.) se puede trabajar de forma presencial, porque de alguna manera debemos volver a la normalidad, pero siempre tomando las medidas adecuadas”.

Domingo González: “Los trabajos, no son los puntos de contagios. Sí lo son los ambientes sociales: las reuniones familiares, lugares de fiesta, en los entornos de poco control etc. Los pacientes que son ingresados en los hospitales en el área de intensivos no son contagiados en su área de trabajo, pero son habitualmente contagiados en ambientes familiares y de sus familiares directos”.

Concluye destacando que “el virus sigue contagiando, sigue estando ahí, sigue contagiado a los no vacunados y a los vacunados. Sigue costando vidas y tenemos ahora mismo en el Hospital insular de Gran Canaria a 27 pacientes ingresados por covid. Esta es la realidad, pero en todos los hospitales de Canarias estamos igual. Esa es la verdad y si la gente no ve lo que está sucediendo, algo se está haciendo mal”.