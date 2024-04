La madre de un joven con TEA pide que su hijo pueda hacer el viaje de fin de curso con su clase

A tan solo tres días de que comience el viaje de fin de curso para los estudiantes de sexto de primaria del CEIP El Tablero, uno de ellos no sabe si va a poder viajar y disfrutar junto con sus compañeros de esa experiencia. Se trata de Elan Fleitas, un joven que padece TEA, Trastorno del Espectro Autista, cuyo caso fue denunciado en redes por su propia madre hace algunos meses y que de momento no se ha solucionado.

En los micrófonos de Herrera en Gran Canaria, Irene Valerón insistía en que sigue sin conocer los argumentos de los responsables del centro para impedir el viaje al menor. En principio, desde el CEIP se aludía como razón que el joven estaba en un aula enclave, y aunque el grupo que sale de viaje es el suyo de referencia, consideraban que no estaba capacitado y que deberían brindarle apoyo para las necesidades específicas que plantea el joven.

Se ofrece ella misma para ir de asistir a su hijo en el viaje

La madre reconoce que Elan, efectivamente, necesita de una asistencia y está dispuesta a ser ella misma quien viaja con él. Irene aseguraba que conoce más casos en los que jóvenes como su hijo sí que han hecho el viaje sin problema.

Esta madre asegura que no pierde la esperanza, porque "mi hijo tiene derecho a hacer el viaje". La situación en este caso se complica, porque, según asegura, al sector no le gustaron las manifestaciones que en su momento realizó en algunos medios y le pedían una disculpa que no acabó de llegar.

El Diputado del Común respalda la petición

En aquel momento, como ahora, la madre señala que no va contra nadie y que su única lucha es en defensa de su hijo. Una lucha que ha llevado al Diputado del Común, asegurando posteriormente Rafael Yanes que el joven tenía derecho a hacer el viaje junto con sus compañeros.

Irene no tiene todavía los billetes y espera que se pueda llegar a un entendimiento, para descartar el organizar un desplazamiento por su cuenta. Un “viaje paralelo”, que no le gusta, ni para su hijo, ni para el resto de compañeros. Y aunque cree posible un entendimiento, también dejaba caer que estaría dispuesta a llegar a juicio, cuando se preguntaba “¿qué madre quiere llegar a los tribunales?”.