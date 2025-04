La madre de uno de los alumnos de Telde atrapados en Barcelona, desesperada: “Mi hija me llamó de madrugada llorando, mientras dormía en el suelo”

Las últimas horas han sido frenéticas en toda España con los efectos del apagón que afectó este lunes a gran parte de la Península. Truncó planes hasta del más pintado. Por ejemplo, al alumnado de 4º de la ESO del IES José Arencibia Gil, de Telde, en Gran Canaria, que se disponían a regresar a sus casas después de haber disfrutado de un viaje de estudios por Barcelona. El apagón les pilló en el aeropuerto y a punto de vivir una pesadilla: su vuelo de vuelta había sido cancelado.

Los jóvenes tuvieron que dormir en el aeropuerto ante la falta de soluciones presentada por Vueling, la aerolínea de su vuelo, y, finalmente, a las 6 de esta misma mañana han sido derivados a un hotel. Marlene Domínguez es la madre de uno de esos jóvenes afectados por la cancelación. Explicaba esta mañana en Herrera en COPE Gran Canaria las condiciones en las que habían tenido que pasar la noche sus hijos: “Al final cancelaron el vuelo, y supuestamente les dijeron que ya estaban ubicados en hotel, pero no llegaron las guaguas en ningún momento, y los niños pasaron toda la noche tirados en el suelo, con frío. Mi hija me mandó un mensaje a las tres de la mañana llorando. Ni siquiera estaban informados de que la guagua no iba a llegar hasta la mañana siguiente”.

Mi hija me llamó llorando de madrugada. Estaban tirados en el suelo Marlene Domínguez Madre de una de las alumnas afectadas

Marlene denuncia la continua falta de información ofrecida tanto por la aerolínea como por el centro: “Ha sido todo un verdadero caos, los profesores no se han puesto en contacto con nosotros, a través del centro tampoco se han puesto en contacto, han mandado un triste comunicado escrito en la web del centro, donde dice que se están intentando solucionarlo, pero no sabemos cuál es la solución que van a darles. La información que nos llega es a través de los niños. Es indignante”.

SOLUCIONES DE LA AEROLÍNEA

Desde la aerolínea trasladaron a los alumnos a un hotel, donde han ingresado esta misma mañana a primera hora. Ahora bien, el siguiente paso es llegar a casa. Para ello, Vueling, la aerolínea, les ha planteado una solución que no ha convencido, para nada, a Marlene: “La solución que nos ha dado la aerolínea es un poco de risa. Lo que ha hecho Vueling es ubicar a los alumnos en diferentes vuelos, tres de los vuelos sin adultos y el último vuelo, que sería el día 3 de mayo, se van a quedar los niños solos desde el día 30, que es el último vuelo donde salen los profesores. 88 alumnos se van a quedar solos, aparentemente hasta el día 3, hasta el sábado, que es cuando vuelan de regreso”.

VUELTA ESTE MIÉRCOLES

En cambio, desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias han analizado esta situación y han asegurado que este miércoles, los alumnos atrapados en Barcelona podrán regresar a sus domicilios. Así lo ha confirmado a EFE el viceconsejero regional de Educación, José Manuel Cabrera, quien ha informado que el departamento que dirige Poli Suárez ha contacto con los docentes que acompañan a estos menores para conocer la situación en la que se encuentran.