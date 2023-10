El 18 % de los pobres en Canarias tiene estudios universitarios

La situación económica para muchas personas en Canarias es muy complicada. Según el informe AROPE, el 36 % de la población está en riesgo de pobreza. Hablamos de más de 700.000 personas. La cifra mejora respecto al informe del año pasado, pero no por ello, son precisamente positivas.

Además, en dicho informe se ha desgranado un dato que nos ha parecido muy llamativo: el 18 % de las personas que están en situación de pobreza son graduados universitarios. Los jóvenes tienen graves problemas para salir adelante, incluso con estudios. En Herrera en COPE Gran Canaria hemos hablado con Fernando Rodríguez, el vicepresidente de la red europea de la lucha contra la pobreza en Canarias, y con Esther González, coordinadora de proyectos sociales de la asociación juvenil Mojo de Caña.

Esther González dice que “se trata de una tasa altísima y que es muy preocupante”. Cuenta que ella ha notado que hay muchos menores y jóvenes con los que trabaja que se encuentran en situación o en riesgo de pobreza.

Además, nos cuenta un caso con el que ella está familiarizada. “Es el caso de un chico de 22 años que lo conocemos desde niño. Ahora mismo está trabajando, pero no se puede emancipar porque ese dinero lo tiene que utilizar para ayudar a su familia, porque también están pasando por una situación complicada”

“Esto hace que se dificulte más la emancipación y los jóvenes están dependiendo aún más de la unidad familiar de lo que les gustaría. Igual, este joven no mantiene a toda su unidad familiar, pero tiene que ayudar a sus hermanos pequeños e incluso a los padres que se han quedado en el paro. Te puedes imaginar lo complicado que es que alguien de más de 45 años encuentre trabajo”, señala.

Relata que casos como estos, ocurren diariamente y que es complicado salir de esa cadena circular que cada vea más se dificulta más.“ Esto hace que los jóvenes tienen que tener una mayor responsabilidad que la que les debe corresponder”.

Solo el 16 % de los jóvenes canarios ha logrado emanciparse

La pobreza entre los más jóvenes es una realidad y la dificultad para emanciparse han llegado a niveles preocupantes. Desde la Red Europea de la lucha contra la pobreza en Canarias señalan que el 16 % de los jóvenes con edades de emancipación no pueden hacerlo.

Según destaca el vicepresidente de esta red, Fernando Rodríguez, el último dato que publicó el observatorio de vivienda joven del Consejo de la Juventud de España dice que “solo el 16,3 % de los jóvenes en Canarias con edades de emancipación, con posibilidad y estudios finalizados, ha logrado hacerlo”.

Se trata de la tasa más baja a nivel estatal y la más baja a nivel histórico. Cuenta también que los que sí que pueden llegar a emanciparse, tienen otra dificultad: destinar casi el 90 % de sus ingresos al pago de sus viviendas, por tanto, son cifras insoportables, escalofriantes, etc. “Estamos consiguiendo que muchos jóvenes no puedan salir de su núcleo familiar, aunque formen o no una familia o aunque tengan o no pareja. Se ha constatado que muchas veces no llegan a emanciparse hasta su situación económica mejora”.

Según el vicepresidente de la red europea: “Son cifras insoportables, escalofriantes, porque es lo que estamos consiguiendo, que muchos jóvenes no puedan salir de su hogar, ni puedan emanciparse, ni hacer su vida solos, en pareja, etc. Están condenados a estar en el núcleo familiar hasta que mejore su situación económica”.

Esther González asegura que muchos jóvenes que acuden a este colectivo son trabajadores, pero sus ingresos son tan bajos que no les permite poder vivir “holgadamente”.

Cuenta también su historia personal: “Yo tengo 33 años, no me he podido emancipar porque a pesar de que tenga un trabajo no me da para el alquiler. No soy la única que le pasa, porque las que se han podido emancipar, lo hacen compartiendo piso con amigos o con su pareja. Cuesta mucho y es una realidad que no solo viviendo los que tienen 20 años, sino que mi generación también lo está viviendo”.





La población pobre con estudios superiores se ha disparado en un 18 %

Desde la Asociación Mojo de Caña destacan que lo positivo que tienen en su colectivo es que muchos jóvenes que ahora mismo pertenecen a la asociación les han ido acompañando en sus proyectos desde que son muy pequeños. Esther González dice que esto “les motiva porque ellos siempre dicen que quieren ser como nosotros para poder cambiar el futuro de más niños y niñas que han estado en su situación”.

Esa es la parte que más les motiva, pero “también hay una realidad con la que se topan y es que algunos jóvenes prefieren no estudiar ciclos superiores o seguir con sus estudios obligatorios, porque creen que van a acabar trabajando en lugares donde no les hará falta sus estudios”.

“Nosotros intentamos motivarles y aconsejándoles que estudien y terminen de formarse. Les decimos que estudien, pero hay gente que se desmotiva diciendo que no van a estudiar porque van a acabar de dependientes y que en ese trabajo no les hace falta estudios. Nuestro trabajo es ayudarles a que sigan formándose y se esfuercen”, añade.

Insiste en que algunos de esos jóvenes no son conscientes de la realidad que están viviendo y por eso les resulta difícil ponerse a estudiar o esforzarse aún más cuando en casa entra dinero de las ayudas sociales: “Hacer algo les resulta un poco difícil. Nosotros siempre les decimos que aunque sea deben hacer algo micro. Deben cambiar algo, primero por ellos y por no repetir roles, pero a veces esto llega a ser difícil. No todo el mundo es consciente de su realidad, no es consciente de que no quieren vivir de ayudas sociales y que quiere trabajar” .

También manifiesta que la opción de vivir de las ayudas no es algo mayoritario y que ellos en la asociación tienen un alto porcentaje de jóvenes que son conscientes de la realidad que les ha tocado vivir. Por eso deciden tomar cartas en el asunto y esforzarse.

“Hay un alto porcentaje que es consciente de esa realidad y dice: oye, pues me voy a esforzar, que aunque a lo mejor voy a ganar un poco más que con las ayudas sociales, por lo menos voy a ser una persona de provecho. Además, si tengo un hijo el día de mañana le puedo dar una educación mejor que la que me han dado a mí en ese ámbito”, destaca.

Concluye destacando que es por eso que tienen que motivarles y pedirles que les acompañen en sus proyectos sociales porque el objetivo a la larga es que todos estos jóvenes puedan seguir creciendo y mejorando su vida.