Los conciertos y mogollones del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se trasladan al parque de la Música

Los conciertos de las fiestas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se celebrarán este año en los parques de la Música y del Rincón, al oponerse los vecinos del parque de Santa Catalina a que tuvieran lugar en el escenario ubicado en esta zona y destinado a las galas.



La concejal del Carnaval, Inmaculada Medina, ha anunciado este jueves a los periodistas esta decisión, ya que el Ayuntamiento debe respetar el auto judicial dictado el 5 de febrero de 2015 que ampara a los vecinos, quienes este año se han negado a llegar a acuerdos con el Consistorio como los que venían firmando desde entonces, que permitían la fiesta en Santa Catalina a cambio de que los realojaran en hoteles, entre otras medidas compensatorias.



Medina ha recordado que ya en 2013 se celebraron sin éxito estos actos en la plaza de la Música, pero ha subrayado que para esta ocasión se ha diseñado una nueva planificación "bien distinta" a la de entonces, con dos escenarios en cada uno de los parques, servicios de transporte, seguridad, limpieza, y espacios para comer y tomar copas, en esa zona de la ciudad que ya se ha consolidado como lugar para la celebración de conciertos.



En el parque de la Música sonará la música latina y en el del Rincón la urbana, ha precisado Medina, quien, sin embargo, ha reconocido que le "queda mal sabor de boca" que no se puedan organizar los conciertos en el escenario de Santa Catalina, cuando la alegoría de este año "Studio 54" lo iba a convertir en una gran discoteca.



"No se nos escapa que es año electoral, todo puede jugar", ha señalado la concejal.



En cualquier caso, Medina ha recalcado que respeta la voluntad de los vecinos, quienes están respaldados por un auto judicial de obligado cumplimiento, pero, a su juicio, si hace años se "hubieran hecho las cosas bien no se hubiera llegado a esto", ya que ha recordado que el problema se remonta a 2012, cuando gobernaba otro grupo político la corporación, en alusión al PP.



Así mismo, ha asegurado que "no sospechaban" el cambio en la actitud de los vecinos de la zona de Santa Catalina, con los que desde 2016 se ha consensuado las medidas de seguridad, limpieza y horario y tope de decibelios, para hacer compatible las noches de carnaval con el auto judicial.



A los vecinos se les propuso este año celebrar los conciertos en el escenario de las galas al no poderse utilizar la plaza Islas Canarias, situada en la trasera, por las obras de la metroguagua, pero no lo han aceptado, ha indicado Medina, quien ha dicho desconoce el motivo por el que han cambiado de opinión tras el entendimiento habido hasta ahora.



En cuanto a la repercusión que pueda tener en el presupuesto destinado a esta fiesta la decisión adoptada, ha dicho "que se puede afrontar".



La concejal ha explicado que en el parque de Santa Catalina se celebrarán las galas y el carnaval de día, entre las 12.00 y las 19.00 horas, y que los conciertos en la plaza de la Música y El Rincón comenzarán a las 21.00 horas concluirán a las 3.00 horas.



Ha adelantado que el día de la cabalgata habrá conciertos en tres escenarios, los del parque de la Música y de Santa Catalina, así como en el que se instalará en San Telmo.



En cuanto al carnaval tradicional de Vegueta, ha recordado que fue suspendido por una sentencia judicial que ganaron los vecinos de este barrio y que el Ayuntamiento ha recurrido, y ha lamentado que no se pueda celebrar.



Medina ha advertido también sobre las consecuencias del traslado de las noches del carnaval a la zona del parque de la Música por las pérdidas que generará a la hostelería y restauración de la zona del parque del Santa Catalina.



El carnaval "es el acto cultural más popular" de la ciudad que genera un gran impacto económico en la ciudad, como así se recoge en un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que lo valora en 40 millones de euros, ha indicado la concejal, quien ha ofrecido estas declaraciones acompañada de todo su equipo en un encuentro con la prensa.