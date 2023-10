Los agricultores de Gran Canaria satisfechos con las lluvias recibida pero piden más

La lluvia en Gran Canaria es una necesidad, la semana que viene en plena ola de calor como se no se conocía antes, la Agencia Estatal de Meteorología insuflaba un soplo de aire fresco asegurando que se acercaba al archipiélago la cola del frente atlántico que está afectado a la península. En principio las precipitaciones estaban fijadas para el martes, pero como todo lo bueno en la vida se hizo esperar y finalmente el agua durante la noche del jueves y la mañana del viernes, la AEMET ya ha informado de que las precipitaciones continuarán durante todo el fin de semana siendo más acusadas en medianías y zonas altas, lugares donde las lluvias son muy bien recibidas.

En Tejeda la lluvia ha hecho su aparición de forma tímida

Por Herrera en COPE Gran Canaria, pasó José Antonio Quintana, almendrero de profesión, que nos contaba que por ahora en Tejeda solo había un “chispi chispi, que algo hace, por lo menos limpia las flores que están necesitando agua, pero para lo que necesitamos es poco,” Quintana advierte que es ahora cuando los almendreros necesitan más agua porque “es cuando el mato empieza a dormir y antes si le caen un buen rocío de agua duermen, como el que dice; con la barriga llena.” En el municipio se espera agua durante este fin de semana, por regla general cuando suele llover es en estas fechas: “cuando más llueve es en esta época, también en noviembre, diciembre y en febrero y marzo es cuando más agua viene aquí arriba.”

"Esta agua de lluvia es gratis y de mucha calidad"

En Medianías de Gran Canaria, si se ha notado la lluvia, en zonas como la Caldera de Bandama, lo Blanco en Teror, San José del Álamo en Los límites de Las Palmas de Gran Canaria y incluso en Lanzarote o Madrelagua de Valleseco, se han registrado chubascos a principio del día, también en otras zonas orientadas al norte como Fírgas, en el barranco de Azuaje, nos decía un agricultor del Aguacate, Thomas Bostner que esta fruta necesita mucha agua y no nos vendía mal porque “le gusta.” Reconoce que por la noche ha caído y poco a poco continúa lloviendo “es necesario para la agricultura porque estamos hablando de agua gratis y de buena calidad,”

Bostner reconoce que la ola de calor de estos días ha afectado muchísimo “como no se había visto antes” asegura tras hablar con los más viejos del lugar, incluso se han quemado las hojas de los aguacateros, incluso algunos se han caído al suelo sin estar maduros y “el impacto ha sido muy grande.”

La Sintropía, técnica para luchar contra el cambio climático y el calentamiento global

El agricultor emplea un sistema llamado Sintropía, se trata de una técnica que impulsó el suizo Erns Göstch en Brasil que consiste en generar con árboles zonas de sombra para crear un ambiente más freso y húmedo que permita el florecimiento de plantas, Thomas reconoce que todavía hay cierto recelo en Gran Canaria para adoptar este sistema: “creo que los agricultores se tienen que preparar para el cambio climático, hay nuevas técnicas ecológicas como la sintropía donde un árbol protege al otro, a muchos agricultores les parece una locura este sistema porque lo que desean en aprovechar al máximo la superficie que tienen y muchos piensan que meter otra especie les quitan espacio, pero los aguacateros, por ejemplo, estarán más sanos, producirán más y es necesario adaptarse al cambio climático.

"Los cafetales de Agaete no necesitan mucha agua pero esta lluvia viene como agua de mayo"

En el Valle se Agaete, conocido por los cafetales, especie que a pesar de que no necesita mucha agua, siempre viene bien, sobre todo para el entorno que cuando llueve se convierte en uno de los lugares más bellos de la isla, el cafetalero Víctor Lujo de Finca La Laja, nos recibía con un café en la mano: “el mejor café de Europa,” nos avanza que ha estado toda la noche lloviendo en el valle que recibimos “como agua de mayo,” apunta que esta agua viene de maravilla porque el valle es un lugar muy caluroso. “Este calor no solo afecta a la agricultura, también al carácter, la actitud a la hora de trabajar y necesitamos que llueve para mejorar nuestro estado de ánimo.”

Los cafetales no necesitan mucha agua, pero si “humedad, la planta quiere calor, pero húmedo, pero la lluvia bienvenida sea porque la planta se pone más bonita, lo que no gusta es el frío, esto si le viene muy mal al cafetal, desde que baja 16 grados, ya tenemos problemas,” Lugo anima a que llueve con algo de calor”, pero no tanto porque “necesario que llegue el frío, porque en el valle somos brutos para todos, cuando hace calor, aquí como en ningún sitio y cuando hace frío también, no obstante es necesario porque esto favorece a las fincas y permite visibilizar los cambios estacionales.”

El cambio climático y el calentamiento global es una realidad y por ello, Lugo anima a adaptar las fincas a “todos estos cambios extremos que estamos lloviendo, ejemplo es lo que estamos viendo en Madrid, con la mayor lluvia en los últimos 50 años, estos cambios extremos del tiempo no nos deben coger por sorpresa.”

Según la AEMET, continuará lloviendo de forma moderada en la isla, más acusado en medianías y zonas altas, situación que se mantendrá durante los primeros días de la semana que viene