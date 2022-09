Lluis Serra, rector de la ULPGC, sobre el incendio de Vegueta: "Traté de tirar la puerta abajo a patadas"

Un incendio destruyó anoche una vivienda en el barrio de Vegueta, en el centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria, sin que ninguna persona resultara herida, aunque hay que lamentar el fallecimiento de un perro que habitaba dentro de esa casona.



El incendio se detectaba en torno a las 21.25 horas en la calle Montesdeoca y obligó a movilizar a los bomberos d ella capital grancanaria, que, en ese momento, parte de los efectivos se encontraban rescatando a un surfista en la playa de la Cícer. Finalmente, los ocho efectivos lograron poner el fuego bajo control en torno a las 23.30 horas.

Para sofocar este incendio fue necesario utilizar unos 10.000 litros de agua para apagar las llamas, que afectaban a una vivienda antigua.

Los vecinos como es normal salieron por el fuerte olor que desprendía dicho incendio. Fue el caso del rector de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra, que relató en COPE Gran Canaria, que “salió de su casa buscando el olor que salía de la vivienda incendiada”.

“La verdad que abrí las ventanas en casa porque hacía algo de calor y en un momento determinado, antes de cenar olí a quemado, viré las cortinas, salí fuera y buscando el hilo del olor llegué a esta casa que se quemó. Por encima de la puerta salía un poco de humo y oía unos perros o alguien, que estaba arañando la puerta desde dentro”, añade.

Asegura el rector que lo primero que hizo fue “llamar a Manolo, que es uno de los hijos que vivía dentro de la casa de la señora, porque no fuera el, y luego le dije a la mujer que llamara a los bomberos”.

Además, relata en nuestros micrófonos que intentó abrir la vivienda golpeando la puerta para tratar de ayudar a quienes estuviesen dentro. “Di una patada a la puerta, pero no cedió, di una segunda patada, por eso me caí de espaldas y luego fui a un bar de unos italianos para pedir que me ayudaran para tirar la puerta abajo”.

Lluis Serra asegura que, gracias a la ayuda de Stefano, un trabajador de un bar cercano, pudieron abrir finalmente la puerta. “Fui en buscar de ayuda al bar de los italianos. Uno de ellos, Stefano, fue el que pegó una fuerte patada y salieron los dos perros corriendo, porque uno de ellos falleció quemado en el interior de la vivienda. Lamentablemente”.

Lluis Serra también relata que afortunadamente ninguna de las personas que habitan esa casa se encontraban dentro. “Uno de los hermanos salió cinco minutos antes del incendio y el otro estaba por el Puerto, lejos de aquí en aquel momento”.

Preguntado sobre la casona, relata que la casa “al ser tan antigua, olía mucho a madera quemada porque tenía muchas maderas antiguas de Tea y era un olor bastante intenso”.

Además,cuenta que cuando abrieron la puerta “ya el incendio estaba brotando, pero no había salido todavía al exterior de la vivienda, estaba contenido en el interior”.

Sobre la actuación d ellos bomberos, el rector de la universidad asegura que llegaron muy rápido y que fue una intervención complicada porque el acceso a la casa era un poco difícil. “Los bomberos llegaron bien, rápido en unos 10 o 15 minutos y no tardaron mucho en extinguirlo. Llegó un momento en el que las llamas estaban creciendo muchísimo, y afortunadamente no afectó a otras casas, porque yo temía por la casa de al lado”.

Concluye destacando que “la casa está completamente inhabitable, pero que ahora es propiedad del ayuntamiento y no sé qué pasara con este inmueble. Me sabe mal, porque son tres vecinos del barrio, que lo han perdido todo, lo poco que tenían, y la verdad que es una lástima por el perrito, por el carlino”.

QUEJAS POR PARTE DE LOS BOMBEROS DE LA CAPITAL POR LA FALTA DE EFECTIVOS EN EL MUNICIPIO

Los sindicatos se han quejado y han criticado que anoche solo hubiera nueve bomberos disponibles en una ciudad con casi 400.000 habitantes, como es Las Palmas de Gran Canaria, "que debería tener 25 o 30 bomberos disponibles".



Según el sindicato, con los parques de bomberos de Vegueta y el Puerto cerrados, tuvieron que acudir a esa emergencia los efectivos del Parque Central, que estaban en ese momento en "un rescate acuático".

Señalan que esto demuestra la "precariedad por la que está pasando ahora mismo el servicio de emergencia en la capital. Reclamamos que se tomen cartas en el asunto y aumenten la plantilla en los parques de la capital, porque la situación es totalmente alarmante.

Así ha acabado la casona del siglo XV de Vegueta que se quemó ayer. Patrimonio histórico de nuestra ciudad. Este es el resultado de las politicas actuales. pic.twitter.com/QyjhE0VMy7 — BomberosLPAenlucha (@bombLPAenlucha) September 13, 2022