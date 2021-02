Lluis Serra, nuevo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El catedrático de Salud Pública Lluis Serra Majem, portavoz hasta hace unas semanas del Comité Científico que asesora al Gobierno de Canarias frente a la pandemia de covid-19 ha sido elegido este jueves como nuevo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con el 53,42 % de los votos, según ha informado la propia institución.

Rafael Robaina, que optaba a un segundo mandado al frente de la ULPGC, ha logrado un apoyo del 46,58 % de la comunidad universitaria.

Cada uno de los dos candidatos se impuso en tres de los seis grupos en los que se divide el electorado en la universidad.

Serra Majem ganó entre el personal de administración y servicios (68,00 % vs 27,85 %), los estudiantes (59,09 % vs 38,67 %) y los investigadores no permanentes (58,18 % vs 32,73 %).

En cambio, el rector saliente fue la opción más votada entre los doctores con vinculación permanente (48,24 % vs 45,99 %), el resto de profesores (55,65 % vs 39,57 %) y los asociados a Ciencias de la Salud (53,85 % vs 43,08 %).

Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona (1982 y 1987) y Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Serra Majem incorporó en 1995 a la ULPGC en 1995, donde ha impartido docencia en diversos títulos de Grado y postgrado así como en numerosos títulos de Experto, Máster y Doctorado de diversas universidades nacionales y extranjeras.

Dirige el Instituto de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la ULPGC desde su creación y está considerado como uno de los investigadores más influyentes de España en el campo de la nutrición y la salud pública, la dieta mediterránea, la prevención de la obesidad infantil y la sostenibilidad alimentaria.

Su historial científico le sitúa entre los cien investigadores más citados en España y entre el uno por mil de científicos más citados en el mundo en el conjunto de las áreas de la Ciencia para el periodo 2013-2019, según la Web of Science.

Es fundador y presidente de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación, de la Fundación para la Investigación Nutricional y de la International Foundation of Mediterranean Diet.

Como recuerda la ULPGC en su página web, Serra Majem lideró el reconocimiento de la Dieta Mediterránea como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y promovió la creación de la ONG Nutrición sin Fronteras, que preside.

En 2018 fue reconocido como hijo adoptivo de Gran Canaria y desde el comienzo de la pandemia de coronavirus hasta la convocatoria de las elecciones en la ULPGC ha sido portavoz de comité científico que asesora al Gobierno de Canarias en esta emergencia sanitaria.