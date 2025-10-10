La colaboración entre la Diputación Provincial y la Diócesis de Teruel y Albarracín permite ampliar las exposiciones en el Museo de Arte Sacro

La colaboración entre la Diputación de Teruel y el Obispado de la Diócesis de Teruel y Albarracín ha permitido ampliar la programación expositiva este 2025 del Museo de Arte Sacro de Teruel, que la institución provincial ha apoyado con 20.000 euros. En total, se contemplan seis exposiciones a lo largo de este año, con temas tan variados como las máscaras africanas, el arte mudéjar como referencia de diseño gráfico e imagen corporativa o la danza medieval en la Corona de Aragón.

Estos son algunos de los temas de las exposiciones que se verán a lo largo del año en este Museo ubicado en Teruel, según han detallado en rueda de prensa en la sede del Museo el presidente de la Diputación de Teruel Joaquín Juste, el director del Museo de Arte Sacro Pedro Luis Hernando y el administrador diocesano Alfonso Belenguer.

"Es importantísima la labor que está haciendo el Museo Pedro Luis en el mantenimiento, en la recuperación, en la puesta en valor de todo el patrimonio artístico que tenemos en la provincia, que es muchísimo" ha destacado Juste. "Llevamos dos años firmando este convenio, 2024-2025, y la voluntad de la Diputación es continuar, porque creo que, como digo, es fundamental, es muchísimo el patrimonio que tenemos a lo largo de todos los municipios, con el que cuenta también el propio Museo, y que entre todos tenemos que valorar. Lo digo siempre, ver cualquier talla, cualquier pintura, restaurada o no, es un cambio extraordinario".

"Gracias a la colaboración de la Diputación Provincial podemos hacer muchas cosas más, hasta el punto de tener un programa de exposiciones, un programa de conferencias, de actividad académica que no solo es comparable con cualquier otro museo diocesano que haya en España sino que podemos decir que supera a la gran mayoría de museos diocesanos" ha resaltado Hernando, que ha querido recordar también el apoyo de otras instituciones académicas pero la importancia que tiene el apoyo económico.

Belenguer ha mostrado el agradecimiento a la Diputación por este apoyo al Museo del que ha destacado la buena acogida que tiene entre los visitantes: "Los que visitan este museo han visitado otros museos diocesanos y museos de otras entidades y quedan gratamente impresionados después de la renovación que tuvo hace unos años".

Hernando ha detallado las actividades de este año, en las que se abordan temas vinculados al arte religioso, como el retablo de la Virgen de Rubielos de Mora pero también otros que a priori podían parecer ajenos y no lo son tanto, como la muestra llamada "El rostro de lo invisible", el proyecto fotográfico del artista y antropólogo Alfonso Revilla, que proponía otra lectura diferente del arte africano, que ponía de manifiesto sus evidentes paralelismos con el arte sagrado cristiano.

El programa ha incluido muestras que invitan a pensar, como los "Retratos del otro", de Marta Fresneda, formada por una serie de retratos escultóricos de personas con malformación facial o corporal, "creados desde el convencimiento de la importancia del Ser independientemente de su aspecto".

Para este último trimestre del año se contemplan la exposición sobre el retablo de la Virgen de Rubielos pero también otros temas, como el arte mudéjar, pero esta vez por conformar un valioso repertorio de elementos para el diseño gráfico.

La principal exposición de este año, que se verá en este último trimestre es "La obra custodiada. Exposición de obras conservadas en los almacenes de los museos y que no se exponen", porque recuerdan desde la organización que el Museo de Arte Sacro no solo cumple con la función de exponer sus obras de arte sino también la de conservar y protegerlas.

Y el programa de las exposiciones previstas para este último trimestre se completa con la dedicada a la danza y música medieval en la Corona de Aragón, que presentará las principales muestras documentadas de música y danza medievales de la Corona de Aragón, explicadas por expertos e investigadores.