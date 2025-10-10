Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, alaba el potencial del Deportivo: "El mejor..."

El Deportivo visita el domingo al Málaga en La Rosaleda como líder de Segunda División. El equipo coruñés no conoce la derrota, siendo el único equipo de las dos primeras categorías que no han perdido todavía. Son cuatro triunfos y cuatro empates en ocho jornadas. Enfrente estará un rival cuyo entrenador, Sergio Pellicer, está en el alambre, tal y como adelantó COPE MÁLAGA. El preparador del cuadro andaluz habló del Dépor: "El mejor equipo, con el mejor jugador y el mejor entrenador. Un equipo que se maneja en diferentes contextos de partido y que necesita muy poco para hacerte daño. Compite muy bien y los resultados están ahí"

DUDA DE QUAGLIATA

El lateral izquierdo no se entrenó hoy en el Dépor Training Center y es duda de cara al duelo del domingo. El italianos está siendo titular en las últimas jornadas. De todos modos, Hidalgo recupera a Escudero con respecto al compromiso frente al Almería, donde fue baja por molestias físicas. El preparador catalán tiene las ausencias seguras de Ximo Navarro y Daniel Bachmann, lesionados de larga duración, Mella, jugando el Mundial sub 20 de Chile y Lucas Noubi, con Bélgica sub 21