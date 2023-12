Las AMPA de Gran Canaria, sobre el acoso escolar: "Somos padres y madres de víctimas y agresores"

Siguen las reacciones sobre el informe PISA y concretamente sobre el dato del acoso escolar, que pone a Canarias a la cabeza de toda España. Esta vez los padres y madres de Canarias se han pronunciado al respecto. Desde la Federación de Las AMPA de Gran Canaria señalan que son también padres y madres de víctimas y de agresores.

En Herrera en COPE Canarias, Marian Álvarez señala que ve esta problemática con mucha preocupación, pero que también deben hacer autocrítica. “Tenemos que ver de qué manera estamos fracasando en la educación desde el punto de vista del hogar, de las familias y también del entorno educativo.”

“Cualquier conducta contraria a la convivencia debe preocuparnos, pero también hay que entender que los datos que nos da PISA, no son datos comprobados del acoso escolar, porque se le pregunta al escolar si te has sentido acosado”, añade.

"Hay que entender que los datos que nos da PISA no son datos de casos comprobados del acoso escolar, porque se le pregunta a un alumnado de 15 años si se ha sentido acosado. Una cosa es que te hayas sentido acosado en un momento puntual y otra diferente es que seas víctima de acoso escolar", señala.

Marian Álvarez, vicepresidenta de la Federación de las AMPA de Gran Canaria, dice que “son cifras preocupantes y cualquier conductacontraria a la convivencia en las aulas debe ser examinada. Cree que las conclusiones del informe no muestran la realidad de los centros educativos, aunque cree que hay que tomar medidas porque es algo que ocurre”.

Asegura que "aunque no le quita hierro al asunto a esta problemática, no cualquier burla o incidencia es acoso, ya que requiere de una serie de condiciones. Para que se dé acoso tiene que cumplir unos requisitos de: abuso de poder, de continuación en el tiempo, etc. No cualquier vejación o burla supone acoso".

Considera que "el acoso escolar es la punta de la pirámide y por debajo hay un montón de actitudes y comportamiento que no estamos prestando atención. Por no prestarles atención culminan en bullying".

Si el protocolo no determina que es acoso, no se hace nada

La presidenta de las AMPA de Gran Canaria insiste en que ella conoce casos de menores que se han tenido que mover de colegio a pesar de que hayan puesto en conocimiento a la comunidad educativa que sufren bullying.

"Hasta que no se certifica que está sufriendo acoso escolar, porque cumple con todos los parámetros que hay en el procedimiento, no se hace nada. Porque si tú activas el protocolo y determinan que no es acoso, porque el nivel de burlas o vejaciones no es suficiente, o no tiene la continuación esperada, no pueden aplicar nada. Pero ese menor tiene una molestia, no se está haciendo nada y deriva a que sus progenitores lo saquen del colegio", concluye.