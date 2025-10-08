El jefe de la Policía Local de Ingenio da positivo en un control de alcoholemia

El jefe de la Policía Local de Ingenio ha dado positivo en un control de alcoholemia con una tasa de 0,88 mg/l en aire aspirado. Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó el concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Rayco Padilla, quien explicó que se enteraron por la sentencia del juzgado: “La primera comunicación fue a través del registro de entrada del juzgado y no por parte del propio cuerpo policial”. Tras conocerse el hecho, añadió el edil, se pidieron explicaciones al mando que “reconoció el error”

El concejal, que no recordaba con precisión la fecha del suceso, “no tengo las fechas exactas frescas, pero fue en septiembre”, subrayó que el Ayuntamiento actuará con prudencia y rigor y siguiendo el cauce administrativo y judicial correspondiente. “Lo prudente es hablar con el secretario judicial, y que él determine qué procedimiento se abrirá para instruir la causa”, señaló Padilla, quien añadió que “se tendrá que nombrar a un funcionario instructor y a partir de aquí se verá qué sanción se podrá acometer”.

De momento, no se ha adoptado ninguna medida cautelar ni se ha apartado del cargo y, según el concejal, “están a la espera de la resolución de sanción”. Padilla reconoció que se trata de “un hecho grave”, aunque quiso destacar la trayectoria profesional de más de 12 años del responsable policial, cuya conducta, dijo, “siempre ha sido intachable”.

“Un libro no hay que calificarlo por la portada”, afirmó el edil, quien insistió en que, pese a la gravedad del suceso, se respetará el procedimiento y las garantías del funcionario: “No es plato de buen gusto, es un trabajo desagradable para el funcionario que debe hacer el trabajo, pero se hará”.

El caso ha causado impacto en el municipio, donde se espera que la investigación judicial y administrativa aclare las responsabilidades y posibles consecuencias disciplinarias para el mando policial.