La Isleta, el barrio solidario que no abandona a nadie que esté en sus calles

La Isleta se ha convertido en una de los barrios más solidarios de las islas, de forma individual y colectiva. A través de una iniciativa, que ha acabado convirtiéndose en una ONG, Somos Red, los vecinos de este barrio grancanario ofrecen sus servicios de forma altruista para ayudar a los numerosos migrantes que se encuentran en situación de calle.

Tito Martín es un vecino que pertenece a este colectivo, y que en los últimos meses se ha volcado en ayudar a estas personas. En sus redes sociales asegura que desde el pasado 11 de marzo, han echado una mano con 500 kilogramos de fruta y hasta 455 garrafas de ocho litros.

En las ultimas horas ha mostrado su satisfacción porque un ciudadano anónimo ha donado una importante cantidad de dinero para que continúen con esta tarea. Algo que según apunta, “me ha dado un chute de energía inimaginable”.

Acabo de recibir una importante cantidad de € de unas personas que no me han visto en la vida, que no saben si soy rubio o moreno, que solo me conocen por lo que estoy haciendo por migrantes en situación de calle, ¿Y saben qué? Que me han dado un chute de energía inimaginable. pic.twitter.com/FNm1349kzy