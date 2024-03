La hermana de uno de los menores desaparecidos en El Confital: "Tengo la esperanza de que vuelva"

Finaliza el dispositivo de búsqueda de Yassine y Alejandro, menores de edad, que desaparecieron el pasado 8 de marzo en una zona de difícil acceso de El Confital, cuando salieron a pescar. Ayer se retiró el puesto de mando avanzado tras 12 días buscando por tierra mar y aire. Ahora es el turno del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, quienes se encarga de los desaparecidos. Las familias llevan mucho tiempo con impotencia, agonía y sobre todo mucha incertidumbre, porque no saben qué les ocurrió.

En Herrera en COPE Gran Canaria hemos hablado con Hasna Hatri. Ella es la hermana de Yassine, que residía en Alemania, pero que no dudó en coger un vuelo para estar junto a su familia y colaborar en esa angustiosa búsqueda. Hoy muy afectada nos contaba en antena que no entiende cómo los servicios de emergencia prioritarios han dejado de buscarlos.

"Estoy con mucha tristeza, siento desesperación, rabia... la verdad que no se puede describir todo lo que siento, ya que no es nada bueno, la verdad", añade.

Dice que lo peor de todo es que nadie avisó a las familias de que iban a retirar ese Puesto de Mando Avanzado de la zona y que "se enteró porque una chica que me sigue en redes sociales, me envió una captura de pantalla de la información, en la que pude leer que habían parado la investigación, que es prioritaria".

Cuenta que no fue hasta esta misma mañana, cuando, la Policía Nacional vino a hablar con nosotros para decirnos que ellos realmente, solo pararon la investigación con los equipos prioritarios, pero, que "ellos seguirán buscándolo y haciendo todo lo que esté en sus manos".

Mucha esperanza a pesar de no tener ningún indicio de su paradero

La familia de Yassine está muy preocupada porque tras 12 días de búsqueda se ha desmantelado dicho Puesto de Mando Avanzado. Creen que no es tiempo suficiente y que no van a dejar de buscarlos.

Según Hasna Hatri, hermana de Yassine, "solo les queda la fe y la esperanza, de que puedan aparecer en algún momento. Es una situación difícil porque en nuestra opinión se merecen más tiempo de búsqueda".

En cuanto a si va a tomar medidas de algún tipo para que se reinicie la investigación, señala que "ella va a seguir intentando meter presión con las entrevistas, también estuve pensando en hacer una manifestación, pero la verdad que nos comentaron que no puede estar todo el grupo de investigación prioritario, con la base en El Confital, porque son muchos días ahí buscándolos".

Hasna Hatri no coincide con la teoría de los investigadores

Hasna Hatri también ha resaltado a lo largo de la conversación que no cree que su hermano "cayera al mar como apuntan. Mi hermano conocía El Confital, pero solo hasta donde van los corredores, pero no conocía Las Honduras, ni nada de eso, porque nunca había ido a pescar antes".

Según los investigadores, todo indica a que cayeron al agua por un golpe de mar, y unido a las malas condiciones meteorológicas, desaparecieron. Desde el punto de vista de la hermana de uno de los desaparecidos, esta teoría no cobra fuerza porque considera que el mar también se habría llevado sus pertenencias.

"Yo no creo que sea un golpe de mar, porque si se ha llevado a dos personas también se tiene que llevar los cubos de pesca, las dos mochilas, las cañas de pesca y sus móviles. Todo queda intacto ahí, por eso yo no creo que estén en el mar".

"Bueno, no lo sé. A lo mejor se cayeron al agua y se han quedado atascados en una cueva subterránea, quizás se cayó uno de ellos y el otro trató de ayudarlos. Yo me agarro a la teoría de que no sé qué pasó en ese día ni en ese momento y ojalá estén vivos intentando luchar por sus vidas".

Dice que incluso fue ella la que le comentó a la Policía Nacional que era posible que no estuvieran en el mar. "Por eso ampliaron la búsqueda en tierra. Las esperanzas sí que van disminuyendo, pero seguiré agarrándome a ellas hasta que aparezcan, porque la esperanza es lo último que se pierde”.

Hasna Hatri concluye diciendo que "se siente su ausencia en casa, su manera de ser… Es que es una persona muy alegre, que nos hacía reír muchas hora y aunque yo estaba en Alemania, hablaba con él todos los días. Lo echamos de menos, sobre todo mi madre porque para nosotros es una gran pérdida como hijo y como hermano".