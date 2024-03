Se retira el puesto de mando de El Confital al no hallar a los dos menores desaparecidos

El puesto de mando avanzado, que se desplegó para buscar a los dos menores de 16 y 17 años que desaparecieron el pasado 8 de marzo, cuando pescaban en la zona de El Confital de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido retirado este martes tras inspeccionar las posibles localizaciones sin éxito.



Según han informado fuentes de la Policía Nacional, ha sido a última hora de este martes cuando se ha levantado de la zona de El Confital, después de una intensa búsqueda con medios aéreos, terrestres, buzos y drones durante once días.



Las fuentes han señalado que ello no quiere que se suspenda la búsqueda, ya que se trata de desaparecidos y se seguirá haciendo las gestiones necesarias para su localización.



Se han hecho durante estos días numerosas batidas para tratar de hallar a los dos menores, incluso este lunes se extendió el operativo al sur de Tenerife, por si habían sido desplazados por las corrientes marinas, pero el resultado fue negativo.



A los dos jóvenes se les perdió la pista tras no regresar de una jornada de pesca.